«Думали хату волной унесет». Репортаж из Славянска-на Кубани, где беспилотник рухнул на дом и погибла женщина

Дом сильно пострадал Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 июня три беспилотника атаковали Краснодарский край. Один аппарат упал на частный дом на улице Пролетарской в Славянске-на-Кубани, погибла женщина. Власти пообещали оказать семье всю необходимую помощь, но никаких подробностей о трагедии до сих пор нет. Неизвестно, кем была женщина, сколько ей было лет.



Журналисты 93.RU Екатерина Железнова и Дарья Паращенко побывали на месте трагедии и поговорили с соседями о произошедшем.



«Бабушка, стрельба идет»

Дом на улице Пролетарской в Славянске-на-Кубани, где ночью погибла женщина, находится в нескольких километрах от нефтебазы и недалеко от заправки. С самого утра участок улицы в частном секторе перекрыли сотрудники Росгвардии, на месте работали следователи.

Фактически эта дорога ведет на выезд из города. И от центра этот частный сектор находится далековато. С одной стороны дороги там стоят небольшие частные дома с разномастными заборами, с другой — проглядывается поле.

Из-за работы тяжелой техники и силовиков водителям пришлось объезжать этот участок по соседним улицам. Это было заметно по клубам пыли, которые поднимались над гравийкой из-за крыш домов.

С самого утра обеспокоенные жители начали собираться у места падения беспилотника и подходить к разрушенному дому. Силовики пытались их отгонять. Другие же следили за происходящим, не отходя далеко от своих домов.

— Мы думали, хату волной унесет, — рассказала семейная пара, которая живет в нескольких домах от места ЧП, на пересечении Комсомольской и Пролетарской. — Если те взрывы мы раньше не слышали, то этот — долбануло так! Как будто из-под земли. Сирены не было.



Женщина жила одна Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— А вы смогли уснуть этой ночью? — спросили мы.



— Ахахаха, да мы и следующую ночь спать, наверное, не будем. Я не представляю, кто будет спать этой ночью. К такому не привыкнуть, и когда это уже касается частного сектора, то, естественно, уже паника начинается. Ну а что? Время такое… Тревожное.



Рабочие разбирали завалы всё утро Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Жители рассказывают, что беспилотник упал около 01:30. Примерно в это же время люди слышали жужжание в небе и звуки стрельбы.

— Он (БПЛА. — Прим. ред.) упал. Я слышала, я внука обняла, целовала и говорю: «Боже, як страшно». Как он кричал: «Бабушка, бабушка, стрельба идет». Около 01:40 было. И воны летели туда, и заглушки там включили, ориентир у них (у беспилотников. — Прим. ред.) сбился, и он упал на дом. Казалось, их летело штук 20. А куда остальные упали — неизвестно, — рассказала пожилая женщина в халате в цветочек. Она живет в квартале от дома, куда рухнул БПЛА.

Пожилая женщина часто вставляла в речи украинские слова. Такой диалект на Кубани называют «балачкой»: человек говорит на русском языке как на основном, но с украинским акцентом и отдельными фразами. «Балачка» очень распространена среди пожилых людей, особенно в небольших городах и селах Краснодарского края.

С погибшей женщиной соседи не общались Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— А вам не страшно? — поинтересовалась журналистка 93.RU.



— А шо, дите, делать, шо делать? У меня-то жизнь уже короткая осталась, но всё равно вроде как жить хочется, тем более пенсию хорошую получаю. Я только всё удивляюсь: небольшой городок и уже добралось до нас, — но это нефтебаза всё. И уже не в первый раз. А у меня внучки там две работают, одна вчера с ночи говорит: «Бабушка, не переживай, все живы, здоровы, к нам не попало». А сегодня другая в ночь.



Горожане рассказали 93.RU, что погибшей женщине было 54 года, она снимала жилье в этом доме. Но лично ее особо никто не знал. По нашим данным, она работала на НПЗ. Супруга погибшей в момент взрыва не было дома. Он находится на вахте. Еще у погибшей есть беременная дочь, которая буквально на днях уехала из этого дома.

«Часто что-то летит, жужжит, тарахтит»

По перекрытой части дороги катит велосипед пожилая женщина в легком желтом платьице. По этому пути она проезжает почти каждый день, говорит хозяйка старенького велосипеда. Но на кирпичный домик, который сегодня ночью оказался разрушен взрывом, никогда даже не обращала внимания, хотя он немного выбивается из общей картины. Вокруг стоят в основном ухоженные дома, многие из которых со следами недавнего ремонта. К слову, они не получили серьезных повреждений в результате падения беспилотника.

— Вы слышали что-то этой ночью? Тут дом разрушился после атаки…



— Этот? А я-то думаю, что здесь всё перекрыли. Я по новостям с утра увидела… Сюда прям упал, в этот дом, этой ночью? Я живу рядом, но ничего не слышала сама. Ой… Та они без конца летают, они втихаря. В этот раз и сирен не слышала, в прошлый раз, когда 17 штук на нефтебазу летели в апреле, — вот тогда было слышно. Бензиновый завод знаете как хорошо охраняют? А они всё равно не перестают атаковать. Ну попадет в нас и попадет, что ж тут уже сделаешь? — пожимая плечами, говорит пенсионерка.



Женщина на велосипеде не стала надолго останавливаться у разрушенного дома и пошла дальше, пока небольшая группа зевак продолжала наблюдать за разбором завалов, периодически еле слышно переговариваясь.



За шумом экскаватора, который вываливал битые кирпичи в синий кузов грузовика, их слова и вовсе было невозможно различить.



В это время сотрудник полиции начал отгонять местного жителя, который слишком близко подошел к разрушенному дому.

— Я же вам сказал отсюда уйти, вы че спрятались за машину? Вы на месте происшествия каким боком находитесь? — вмешивается в разговор полицейский, обращаясь к пожилому человеку.



— У дочери моей дом здесь, вот этот, — показывает пенсионер на соседнее здание от места ЧП. — Я пришел посмотреть, всё ли хорошо.



Сейчас на улице пусто Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Силовики попросили беспокойного отца отойти за 30 метров от дома, куда упал БПЛА. Подойти к дочери он так и не смог.



— Я сам далеко отсюда живу, с дочкой созванивался, она сказала, что всё в порядке. Я вот только пришел, сам я ничего не слышал этой ночью, спал, — рассказал он журналистке 93.RU.



— Тут вообще часто что-то летит, жужжит, тарахтит, — подключился к беседе коренастый горожанин в белой рубашке, — У нас тут завод этот, и вот они туда «настраиваются». Я тоже ничего не слышал, я дальше живу, ближе к заводу. Дочка позвонила, рассказала. Я один раз сам видел, как летят беспилотники, уже думал охотничье ружье достать, сбить, но жена не разрешила. Дали бы разрешение уже охотникам по ночам стрелять. Может, медаль бы мне дали, если бы я его подбил. Я в Чечне воевал в свое время, вот там было страшнее…



Ближе к 11:15 дорогу вновь открыли, техника уехала, а рядом с домом практически никого не осталось, кроме жителей соседних домов, которые уже неспешно начали возвращаться к своим обычным делам.