«Мама, не волнуйся, все хорошо»: в Новосибирске пропала дочь алтайского депутата — она могла улететь в Сочи

В Новосибирске пропала 18-летняя студентка колледжа Диана Конева. Как рассказала НГС мать сибирячки Елена, ее дочь могла отправиться из города в Сочи.
По словам женщины, молодая девушка учится в Новосибирском химико-технологическом колледже им. Д.И. Менделеева на третьем курсе. Студентка не была на учебе с понедельника, 22 апреля.
— 23 апреля, по оперативным данным, вылетела из Новосибирска в Сочи. На борт села с подружкой, которую отчислили на первом курсе, — сказала Елена. — Вылетели…это оперативники нашли, что они вместе в самолете. Прилетели в Сочи, вышли из аэропорта.
Сейчас, как сообщила Елена, местонахождение ее дочери неизвестно. Девушка стала совершеннолетней только шесть дней назад — ей исполнилось 18 лет в середине апреля. Сибирячка заявила, что 23 апреля Диана Конева отправила ей сообщение.
— Она мне прислала сообщение: «Мама, не волнуйся, все хорошо». И все. Телефон выключен, на звонок не отвечает, — рассказала женщина. — Мне с группы скинули, что где-то она дала показания, что с ней все хорошо, просто написала, что не хочет общаться с мамой. Потому что знает, что мы ее ищем.
Сама Елена Конева уточнила, что проживает в Алтайском крае и является депутатом Новоалтайского городского собрания депутатов. По ее словам, мать второй девушки, которая была замечена с пропавшей, якобы заявила, что Диана могла отправиться на заработки.
Из-за исчезновения дочери Елена обратилась в полицию нескольких городов, в том числе Сочи. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили НГС данные о поиске студентки.
— Сообщение о пропаже девушки в полицию города Сочи поступило вчера. В настоящее время на поиск ребенка ориентирован весь личный состав, — уточнили в ведомстве.
24 апреля в Новосибирске пропала 12-летняя девочка. Она исчезла в районе ОбьГЭСа после школы.