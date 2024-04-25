«Мама, не волнуйся, все хорошо»: в Новосибирске пропала дочь алтайского депутата — она могла улететь в Сочи

По словам женщины, молодая девушка учится в Новосибирском химико-технологическом колледже им. Д.И. Менделеева на третьем курсе. Студентка не была на учебе с понедельника, 22 апреля.

— 23 апреля, по оперативным данным, вылетела из Новосибирска в Сочи. На борт села с подружкой, которую отчислили на первом курсе, — сказала Елена. — Вылетели…это оперативники нашли, что они вместе в самолете. Прилетели в Сочи, вышли из аэропорта.

Сейчас, как сообщила Елена, местонахождение ее дочери неизвестно. Девушка стала совершеннолетней только шесть дней назад — ей исполнилось 18 лет в середине апреля. Сибирячка заявила, что 23 апреля Диана Конева отправила ей сообщение.

— Она мне прислала сообщение: «Мама, не волнуйся, все хорошо». И все. Телефон выключен, на звонок не отвечает, — рассказала женщина. — Мне с группы скинули, что где-то она дала показания, что с ней все хорошо, просто написала, что не хочет общаться с мамой. Потому что знает, что мы ее ищем.

