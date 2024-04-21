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Происшествия Ушел в неизвестном направлении: в Новосибирске пропал 10-летний мальчик

Ушел в неизвестном направлении: в Новосибирске пропал 10-летний мальчик

Анисчона Акамалчонзода в последний раз видели в Ленинском районе

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Мальчик пропал 21 апреля

В Новосибирске пропал 10-летний Анисчон Акамалчонзода. В последний раз ребенка видели в Ленинском районе.

Как сообщил НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Юлия Стецюк, информация о пропаже молодого человека поступила в отряд в воскресенье, 21 апреля.

— В вечернее время мальчик вышел из дома в Ленинском районе и не вернулся. По данной заявке группой распространения информации отряда ведётся массовое размещение ориентировки на пропавшего в сети для получения свидетельств о его возможном местонахождении. Экипажи добровольцев выполняют задачи от координатора поиска, — рассказала Стецюк.

Из ориентировки, опубликованной в паблике отряда во «Вконтакте» следует: рост пропавшего 120 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы и глаза. В день исчезновения мальчик был одет в черную кожаную куртку, синие спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения пропавшего, просят сообщать по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.

Ранее в Первомайском районе пропал 16-летний подросток. Его ищут уже четыре дня.

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Новосибирск Пропал ребенок Лиза Алерт
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