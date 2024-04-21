Ушел в неизвестном направлении: в Новосибирске пропал 10-летний мальчик

Мальчик пропал 21 апреля Источник: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирской области, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске пропал 10-летний Анисчон Акамалчонзода. В последний раз ребенка видели в Ленинском районе.



Как сообщил НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Юлия Стецюк, информация о пропаже молодого человека поступила в отряд в воскресенье, 21 апреля.



— В вечернее время мальчик вышел из дома в Ленинском районе и не вернулся. По данной заявке группой распространения информации отряда ведётся массовое размещение ориентировки на пропавшего в сети для получения свидетельств о его возможном местонахождении. Экипажи добровольцев выполняют задачи от координатора поиска, — рассказала Стецюк.

Источник: «Лиза Алерт»











Из ориентировки, опубликованной в паблике отряда во «Вконтакте» следует: рост пропавшего 120 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы и глаза. В день исчезновения мальчик был одет в черную кожаную куртку, синие спортивные штаны и черные кроссовки.



Всех, кто что-либо знает о месте нахождения пропавшего, просят сообщать по телефонам 8–800–700–54–52 или 112.

