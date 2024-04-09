«Вопросы к чиновникам: как такое допустили?» Как в прошлом году ремонтировали мост, который обвалился на ж/д пути

После проведения обследования за ремонт путепровода взялась компания ООО «Гарантстрой», которая зарегистрирована в Москве. Генеральным директором и учредителем ее является Лева Акопян. За всю историю фирме удалось заключить госконтрактов на ремонтные работы на 325 миллионов рублей. Последним заказом, которым занималась компания, как раз был ремонт путепровода в Вязьме за 13 миллионов рублей.



По техническому заданию, которое утвердила глава администрации Вязьмы Инна Демидова, подрядчик должен был заниматься именно ремонтом «асфальтобетонного покрытия». Контроль осуществлялся администрацией. В техническом задании нет слов о ремонте опор, о котором просили местные жители.



— То, что мост в аварийном состоянии — не новость, — сказал местный дорожный активист Сергей Иноземцев. — Я сомневаюсь, что компания из Казани смогла бы обследовать путепровод за 164 тысячи рублей с выездом на место. Но ведь акты приема подписывала глава администрации Вязьмы и начальник ЖКХ Сергей Цурков. Теперь вопросы к ним: как они такое допустили?