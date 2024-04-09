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Происшествия Мост рухнул на ж/д пути «Вопросы к чиновникам: как такое допустили?» Как в прошлом году ремонтировали мост, который обвалился на ж/д пути

«Вопросы к чиновникам: как такое допустили?» Как в прошлом году ремонтировали мост, который обвалился на ж/д пути

Компания, которая занималась обследованием путепровода, зарегистрирована в Казани

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В Смоленской области на ремонт, обвалившегося путепровода, в прошлом году 13 млн рублей

В понедельник, 8 апреля, в Вязьме Смоленской области автомобильный путепровод рухнул на железную дорогу. Сейчас известно об одной погибшей и пяти пострадавших при обрушении. Также было парализовано движение поездов на участке Смоленск — Москва.


Выяснилось, что в 2023 году этот путепровод обследовала компания АО ИК «Геомест». Они выиграли торги на госзакупках, потому что фирма снизила стоимость практически в 10 раз. Вместо 1,5 миллиона рублей изначальной суммы, подрядчик предложил полноценно выполнить все исследования за 164 тысяч 115 рублей.

По данным «Контур.Фокус», компания АО ИК «Геомест» зарегистрирована и находится в Казани. Ее генеральным директором является Роман Кузнецов. Редакция MSK1.RU связалась с ним.

— При обследовании состояния моста в Вязьме, ваши специалисты выезжали на место? — поинтересовался корреспондент.

— Так, давайте потом, — всего-то и смог ответить Роман Кузнецов, после чего повесил трубку.

После проведения обследования за ремонт путепровода взялась компания ООО «Гарантстрой», которая зарегистрирована в Москве. Генеральным директором и учредителем ее является Лева Акопян. За всю историю фирме удалось заключить госконтрактов на ремонтные работы на 325 миллионов рублей. Последним заказом, которым занималась компания, как раз был ремонт путепровода в Вязьме за 13 миллионов рублей.

По техническому заданию, которое утвердила глава администрации Вязьмы Инна Демидова, подрядчик должен был заниматься именно ремонтом «асфальтобетонного покрытия». Контроль осуществлялся администрацией. В техническом задании нет слов о ремонте опор, о котором просили местные жители.

— То, что мост в аварийном состоянии — не новость, — сказал местный дорожный активист Сергей Иноземцев. — Я сомневаюсь, что компания из Казани смогла бы обследовать путепровод за 164 тысячи рублей с выездом на место. Но ведь акты приема подписывала глава администрации Вязьмы и начальник ЖКХ Сергей Цурков. Теперь вопросы к ним: как они такое допустили?

Редакция MSK1.RU направила запрос в администрацию Вязьмы с просьбой уточнить, как они проверяли работу подрядчиков, которые делали обследование и ремонт путепровода.

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Мост Вязьма Ремонт Обрушение Госзакупки
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