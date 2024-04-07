«Домой нельзя». Репортаж из затопленного Орска, где каждую минуту прибывает вода

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











После прорыва дамбы в Орске Оренбургской области ситуация продолжает ухудшаться. Река Урал разливается всё сильнее. Орск, в котором проживают 200 тысяч человек, разделен рекой на две части. От потопа жителей раньше защищала насыпная дамба, а вечером 5 апреля ее прорвало, и вода хлынула на левобережную часть Орска — Старый город, который в основном застроен частными домами. В зоне риска оказались 11 тысяч человек.



Вечером 6 апреля стало известно еще об одном прорыве в Старом городе Орска в районе Никеля. Людей экстренно стали эвакуировать и из этого района.



На место ЧС выехали наши коллеги из челябинской редакции 74.RU, в ближайшее время они будут передавать оттуда репортажи, а пока коллеги делятся первыми впечатлениями.



Дорога в Орск

До Орска оставалось еще 80 километров, как дорога оказалась перекрыта. Пришлось ехать по объездной, сделав солидный крюк. При въезде в город остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, осмотрели багажник.



За 80 км до Орска дорога перекрыта Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— В Орск направляетесь? Знаете, что там происходит? В курсе, какие районы перекрыты для движения? — спросил гаишник строго. Мы знали, что происходит в Орске.

Заехав в город, оказались как раз у затопленного поселка Никель. На проспекте Никельщиков нет электричества, людей разворачивают. Далеко ехать, чтобы узнать, какие дороги перекрыты, не пришлось. Остановились как раз в том месте, где дежурят патрули.

Пропускают только машины со спецсигналом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Откуда-то из темноты появляется немолодая женщина.



— Куда идете? — останавливает ее полицейский.



— Домой, — отвечает женщина.



— Туда нельзя, утонете. У вас родственники есть? Там нет электричества и вода приходит, — начал кому-то звонить страж порядка, но женщина помощи дожидаться не стала. Так же незаметно, как и появилась, она словно растворилась в темноте — так что мы не успели даже окликнуть и узнать, как она собиралась пробираться к своему дому. И куда в итоге отправилась...

Нашей машине тоже путь дальше закрыт. Пропускают только автомобили со спецсигналом.



Но и двигаться вперед страшновато. Простояв всего пять минут у спортивной школы «Лидер», точнее, на ступеньках у темного «бассейна», который ее окружает, могли наблюдать, как прибывает вода. На наших глазах ее прибыло на 5–7 сантиметров. Вода подходит к сапогам, выше, выше, появляется незримо там, где ее еще секунду назад не было. Вода повсюду. Сверху тоже льет.

Идет ливень. Темно — в районе отключили электричество, и единственный свет — маячки машины ДПС.



Местные жители получают сообщения о срочной эвакуации, ждать нельзя Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Промокшие полицейские разворачивают всех желающих «только документы забрать»: и пешеходов, и автомобили. Приказ. Нам ничего забирать не надо, но нас тоже не пускают, это рискованно.



Старый город оказался полностью отрезан от центра. Проехать, например, в шестой микрорайон через мост невозможно — только окружными путями. Дороги перекрыты, выставлены патрули.



По городу ездит много машин МЧС, их автобусов (видимо, для эвакуации людей), а еще машины скорой помощи. Мы едем в пункты временного размещения (ПВР). Туда в течение всей ночи везут эвакуированных.



«Репортеров больше, чем людей»

В пункте временного размещения Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Прямо скажем, встречают нас не с распростертыми объятиями. Да и времени уже — два часа ночи.



— У нас репортеров больше, чем людей! Вторые сутки нам работать не даете! — вместо приветствия выдала нам женщина из-за стола с надписью «группа приема регистрации и размещения» в школе № 11.



Но когда в ПВР зашла пожилая женщина, ее тут же встретили и проводили в комнату, записав паспортные данные.



Здесь же в холле сидят двое мужчин, с виду — бомжи. Но в ПВР принимают всех, потому что спасать нужно всех.



Вышла директор школы с патчами под глазами. Устало посмотрела на нас.



— Вам всё скажут, — сказала коротко и удалилась. Рассказать согласилась та самая женщина за стойкой регистрации, она же — педагог школы, где в пятницу вечером организовали ПВР.



Эвакуированным готовят гуманитарку Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— В пункте размещения сейчас 89 взрослых и 25 детей, — уже спокойно рассказала дежурная ПВР. — Здесь их кормят, есть кабинет медика, отдельно организовали комнату матери и ребенка. Здесь мы принимаем гуманитарную помощь: тут вода, продукты, даже тапочки для людей, много игрушек для детей, одеяла, одежда.



Снабжение своевременное. Мы временно даже гумпомощь не принимали — склад забит был. Тут и волонтеров много — вон ходят, помогают, а до этого кровати таскали, — делится наша собеседница.



Она тоже выглядит уставшей, но учителя, которые временно стали администраторами ПВР, хоть периодически меняются, а директор на посту почти двое суток, и такое впечатление, что валится с ног от усталости.



По последним данным только в Орске эвакуировано в пункты размещения уже более тысячи человек, после нового прорыва их число растет, а мэр Оренбурга пригрозил даже принудительной эвакуацией.



Корреспонденты 74.RU побывали в еще одном пункте временного размещения. Он развернулся в орской школе № 52 в микрорайоне Новый город. Сейчас там находятся 69 человек, в том числе 14 из которых — инвалиды.



Люди боятся за свои дома

— Неравнодушные люди помогают, несут воду, одежду. У нас всё есть. Сначала людей было мало, человек шесть с улицы Строителей. Потом они уехали, увидели, что всё нормально, и не вернулись. Основной поток людей пошел в субботу со Старого города. Где вода — оттуда и идут, — рассказывает 74.RU начальник ПВР № 20 Ольга Филиппенко.



Как отмечает женщина, люди переживают за «годами нажитое добро» и остаются караулить свои дома, несмотря на опасность.



— Днем приехала жена, а ее муж с сыном остались на крыше караулить дом от мародеров. Час назад искали мужчину с улицы Чапаева — она эвакуировалась, а он остался на крыше, и теперь она не может его по пунктам найти. Много информации идет, что люди друг друга в разных ПВР ищут. Хотят перестраховаться, покараулить жилье — проблема в том, что может быть поздно их снимать потом [с крыш] — нужно эвакуироваться заранее, — сетует Филиппенко.



Отправились за подробностями в городскую администрацию, где расположен и штаб, но в три часа ночи там уже никого не оказалось.



— Штаб тут был, да, — говорит охранник горадминистрации Владимир. — Они только что разошлись, двое суток не уходили. Тут только эмчеэсовцы дежурят. Приезжайте утром. Главы МЧС [Куренкова] не было, ну, тут связь какую-то проводят, так что, наверное, приедет.



Семья Владимира, к слову, под затопление не попала, держался нормально.



Еще по дороге заглянули в круглосуточную «Пятерочку». Парень в форменной жилетке разбирал упаковки с водой на кассе. Слава Богу, с питьевой водой проблем в городе не заметили. Хотя до этого слышали, что ее разбирают почти сразу. Но об этом мы уже расскажем чуть позже.



Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Дождь не прекращается — чуть стихает, а потом льет с большей силой. Даже в центре — там, куда паводок не проник, некоторые улицы кажутся затопленными из-за огромных луж.

