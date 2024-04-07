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Происшествия Прорыв дамбы в Орске репортаж «Домой нельзя». Репортаж из затопленного Орска, где каждую минуту прибывает вода

«Домой нельзя». Репортаж из затопленного Орска, где каждую минуту прибывает вода

Что происходит во втором городе Оренбургской области, где прорвало дамбу

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После прорыва дамбы в Орске Оренбургской области ситуация продолжает ухудшаться. Река Урал разливается всё сильнее. Орск, в котором проживают 200 тысяч человек, разделен рекой на две части. От потопа жителей раньше защищала насыпная дамба, а вечером 5 апреля ее прорвало, и вода хлынула на левобережную часть Орска — Старый город, который в основном застроен частными домами. В зоне риска оказались 11 тысяч человек.

Вечером 6 апреля стало известно еще об одном прорыве в Старом городе Орска в районе Никеля. Людей экстренно стали эвакуировать и из этого района.

На место ЧС выехали наши коллеги из челябинской редакции 74.RU, в ближайшее время они будут передавать оттуда репортажи, а пока коллеги делятся первыми впечатлениями.

Дорога в Орск

До Орска оставалось еще 80 километров, как дорога оказалась перекрыта. Пришлось ехать по объездной, сделав солидный крюк. При въезде в город остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, осмотрели багажник.

За 80 км до Орска дорога перекрыта

— В Орск направляетесь? Знаете, что там происходит? В курсе, какие районы перекрыты для движения? — спросил гаишник строго. Мы знали, что происходит в Орске.

Заехав в город, оказались как раз у затопленного поселка Никель. На проспекте Никельщиков нет электричества, людей разворачивают. Далеко ехать, чтобы узнать, какие дороги перекрыты, не пришлось. Остановились как раз в том месте, где дежурят патрули.

Пропускают только машины со спецсигналом

Откуда-то из темноты появляется немолодая женщина.

— Куда идете? — останавливает ее полицейский.

— Домой, — отвечает женщина.

— Туда нельзя, утонете. У вас родственники есть? Там нет электричества и вода приходит, — начал кому-то звонить страж порядка, но женщина помощи дожидаться не стала. Так же незаметно, как и появилась, она словно растворилась в темноте — так что мы не успели даже окликнуть и узнать, как она собиралась пробираться к своему дому. И куда в итоге отправилась...

Нашей машине тоже путь дальше закрыт. Пропускают только автомобили со спецсигналом.

Но и двигаться вперед страшновато. Простояв всего пять минут у спортивной школы «Лидер», точнее, на ступеньках у темного «бассейна», который ее окружает, могли наблюдать, как прибывает вода. На наших глазах ее прибыло на 5–7 сантиметров. Вода подходит к сапогам, выше, выше, появляется незримо там, где ее еще секунду назад не было. Вода повсюду. Сверху тоже льет.

Идет ливень. Темно — в районе отключили электричество, и единственный свет — маячки машины ДПС.

Местные жители получают сообщения о срочной эвакуации, ждать нельзя

Промокшие полицейские разворачивают всех желающих «только документы забрать»: и пешеходов, и автомобили. Приказ. Нам ничего забирать не надо, но нас тоже не пускают, это рискованно.

Старый город оказался полностью отрезан от центра. Проехать, например, в шестой микрорайон через мост невозможно — только окружными путями. Дороги перекрыты, выставлены патрули.

По городу ездит много машин МЧС, их автобусов (видимо, для эвакуации людей), а еще машины скорой помощи. Мы едем в пункты временного размещения (ПВР). Туда в течение всей ночи везут эвакуированных.

«Репортеров больше, чем людей»

В пункте временного размещения

Прямо скажем, встречают нас не с распростертыми объятиями. Да и времени уже — два часа ночи.

— У нас репортеров больше, чем людей! Вторые сутки нам работать не даете! — вместо приветствия выдала нам женщина из-за стола с надписью «группа приема регистрации и размещения» в школе № 11.

Но когда в ПВР зашла пожилая женщина, ее тут же встретили и проводили в комнату, записав паспортные данные.

Здесь же в холле сидят двое мужчин, с виду — бомжи. Но в ПВР принимают всех, потому что спасать нужно всех.

Вышла директор школы с патчами под глазами. Устало посмотрела на нас.

— Вам всё скажут, — сказала коротко и удалилась. Рассказать согласилась та самая женщина за стойкой регистрации, она же — педагог школы, где в пятницу вечером организовали ПВР.

Эвакуированным готовят гуманитарку

— В пункте размещения сейчас 89 взрослых и 25 детей, — уже спокойно рассказала дежурная ПВР. — Здесь их кормят, есть кабинет медика, отдельно организовали комнату матери и ребенка. Здесь мы принимаем гуманитарную помощь: тут вода, продукты, даже тапочки для людей, много игрушек для детей, одеяла, одежда.

Снабжение своевременное. Мы временно даже гумпомощь не принимали — склад забит был. Тут и волонтеров много — вон ходят, помогают, а до этого кровати таскали, — делится наша собеседница.

Она тоже выглядит уставшей, но учителя, которые временно стали администраторами ПВР, хоть периодически меняются, а директор на посту почти двое суток, и такое впечатление, что валится с ног от усталости.

По последним данным только в Орске эвакуировано в пункты размещения уже более тысячи человек, после нового прорыва их число растет, а мэр Оренбурга пригрозил даже принудительной эвакуацией.

Корреспонденты 74.RU побывали в еще одном пункте временного размещения. Он развернулся в орской школе № 52 в микрорайоне Новый город. Сейчас там находятся 69 человек, в том числе 14 из которых — инвалиды.

Люди боятся за свои дома

— Неравнодушные люди помогают, несут воду, одежду. У нас всё есть. Сначала людей было мало, человек шесть с улицы Строителей. Потом они уехали, увидели, что всё нормально, и не вернулись. Основной поток людей пошел в субботу со Старого города. Где вода — оттуда и идут, — рассказывает 74.RU начальник ПВР № 20 Ольга Филиппенко.

Как отмечает женщина, люди переживают за «годами нажитое добро» и остаются караулить свои дома, несмотря на опасность.

— Днем приехала жена, а ее муж с сыном остались на крыше караулить дом от мародеров. Час назад искали мужчину с улицы Чапаева — она эвакуировалась, а он остался на крыше, и теперь она не может его по пунктам найти. Много информации идет, что люди друг друга в разных ПВР ищут. Хотят перестраховаться, покараулить жилье — проблема в том, что может быть поздно их снимать потом [с крыш] — нужно эвакуироваться заранее, — сетует Филиппенко.

Отправились за подробностями в городскую администрацию, где расположен и штаб, но в три часа ночи там уже никого не оказалось.

— Штаб тут был, да, — говорит охранник горадминистрации Владимир. — Они только что разошлись, двое суток не уходили. Тут только эмчеэсовцы дежурят. Приезжайте утром. Главы МЧС [Куренкова] не было, ну, тут связь какую-то проводят, так что, наверное, приедет.

Семья Владимира, к слову, под затопление не попала, держался нормально.

Еще по дороге заглянули в круглосуточную «Пятерочку». Парень в форменной жилетке разбирал упаковки с водой на кассе. Слава Богу, с питьевой водой проблем в городе не заметили. Хотя до этого слышали, что ее разбирают почти сразу. Но об этом мы уже расскажем чуть позже.

Дождь не прекращается — чуть стихает, а потом льет с большей силой. Даже в центре — там, куда паводок не проник, некоторые улицы кажутся затопленными из-за огромных луж.

В этой онлайн-хронике — все подробности ЧП.

ПО ТЕМЕ
Орск Прорвало дамбу Паводок Потоп Пункты размещения Спасение утопающих Эвакуация
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