Дома складываются как картонные, люди погребены под завалами: кадры страшного землетрясения на Тайване

Ночью со 2 на 3 апреля в Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5 — сильнейшее за последние 25 лет. Издание China Times сообщает о четырех погибших и более 97 пострадавших. Несколько зданий в столице полуострова — Тайбэе — уничтожены подземными толчками. Метро временно прекратило работу на всех линиях.