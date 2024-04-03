Дома складываются как картонные, люди погребены под завалами: кадры страшного землетрясения на Тайване

Ночью со 2 на 3 апреля в Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5 — сильнейшее за последние 25 лет. Издание China Times сообщает о четырех погибших и более 97 пострадавших. Несколько зданий в столице полуострова — Тайбэе — уничтожены подземными толчками. Метро временно прекратило работу на всех линиях.
Вскоре после первого землетрясения на полуострове произошли повторные — магнитудой 6,5 и 6,3. Из-за катаклизма на востоке полуострова сошел мощный оползень.
В Японии и на Филиппинах объявили предупреждение о возможном цунами из-за землетрясения, однако через несколько часов Тихоокеанский центр предупреждения объявил, что угроза прошла стороной — высота цунами составила всего 0,3 метра.
Не все тайваньцы испугались катаклизма — в соцсетях распространяется видео мужчины, решившего искупаться во время семибалльного землетрясения.
На других кадрах жители полуострова спокойно едут в поезде, несмотря на сильную тряску.