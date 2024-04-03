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Происшествия Дома складываются как картонные, люди погребены под завалами: кадры страшного землетрясения на Тайване

Дома складываются как картонные, люди погребены под завалами: кадры страшного землетрясения на Тайване

Оно стало мощнейшим за последние 25 лет

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После первого землетрясения на полуострове началось второе — магнитудой 6,5

Ночью со 2 на 3 апреля в Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5 — сильнейшее за последние 25 лет. Издание China Times сообщает о четырех погибших и более 97 пострадавших. Несколько зданий в столице полуострова — Тайбэе — уничтожены подземными толчками. Метро временно прекратило работу на всех линиях.

Вскоре после первого землетрясения на полуострове произошли повторные — магнитудой 6,5 и 6,3. Из-за катаклизма на востоке полуострова сошел мощный оползень.

В Японии и на Филиппинах объявили предупреждение о возможном цунами из-за землетрясения, однако через несколько часов Тихоокеанский центр предупреждения объявил, что угроза прошла стороной — высота цунами составила всего 0,3 метра.

Не все тайваньцы испугались катаклизма — в соцсетях распространяется видео мужчины, решившего искупаться во время семибалльного землетрясения.

На других кадрах жители полуострова спокойно едут в поезде, несмотря на сильную тряску.

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