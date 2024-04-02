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Происшествия Пассажирский поезд врезался в сошедшие вагоны грузового в Красноярском крае

Пассажирский поезд врезался в сошедшие вагоны грузового в Красноярском крае

Как это произошло, сейчас выясняют следователи

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Авария повлияет на расписание двух поездов

Авария с двумя поездами произошла в Красноярском крае между станциями Жайма и Мана в 00:40 2 апреля. Сначала с рельсов сошли вагоны грузового поезда, машинист пассажирского поезда врезался в них. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сейчас движение поездов на участке железной дороги приостановлено, следователи выясняют, как такое могло произойти.

В КрасЖД говорят, что машинист предпринял все меры, чтобы не допустить аварию. На месте работают восстановительные поезда.

На данный момент задерживаются два пассажирских поезда — № 123 и № 124 Абакан — Красноярск.

— По предварительным данным, на двухпутном участке железнодорожного пути, расположенного между станциями Жайма и Мана произошел сход трех вагонов грузового поезда без опрокидывания, следовавшего от станции Черногорские копи до станции Улан-Удэ. Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск — Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава, — объяснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Начата проверка.

На прошлых выходных в электричке Новосибирск — Черепаново произошло задымление. У одного из пассажиров задымился телефон.

ПО ТЕМЕ
Поезд Сошел поезд Железная дорога Красноярск Пассажирский поезд Грузовой поезд
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