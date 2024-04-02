Пассажирский поезд врезался в сошедшие вагоны грузового в Красноярском крае

Авария повлияет на расписание двух поездов Источник: Сергей Кривоносов











Авария с двумя поездами произошла в Красноярском крае между станциями Жайма и Мана в 00:40 2 апреля. Сначала с рельсов сошли вагоны грузового поезда, машинист пассажирского поезда врезался в них. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.



Сейчас движение поездов на участке железной дороги приостановлено, следователи выясняют, как такое могло произойти.

В КрасЖД говорят, что машинист предпринял все меры, чтобы не допустить аварию. На месте работают восстановительные поезда.

На данный момент задерживаются два пассажирских поезда — № 123 и № 124 Абакан — Красноярск.



— По предварительным данным, на двухпутном участке железнодорожного пути, расположенного между станциями Жайма и Мана произошел сход трех вагонов грузового поезда без опрокидывания, следовавшего от станции Черногорские копи до станции Улан-Удэ. Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск — Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава, — объяснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Начата проверка.