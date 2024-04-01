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Ребенок утонул в траншее для отвода воды

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Происшествия Ребенок утонул в траншее для отвода воды на Алтае — в регионе действует режим ЧС из-за паводков

Ребенок утонул в траншее для отвода воды на Алтае — в регионе действует режим ЧС из-за паводков

Ребенок играл вместе с другом

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Регион топит талой водой

1 апреля в селе Ащегуль Михайловского района Алтайского края шестилетний мальчик утонул в траншее с водой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как рассказал источник NGS22.RU, село сильно топит талыми водами. Чтобы отвести их от домов и минимизировать ущерб, местные жители прорыли глубокую траншею. Рядом с ней и играл шестилетний мальчик вместе с другом. В какой-то момент ребенок оступился и упал.

— Глубокая траншея была наполнена водой. Мальчик утонул, — отметил источник.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и работают на месте происшествия, отметили в СУ СК по Алтайскому краю.

— По поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — добавила помощник прокурора края Мария Антошкина.

Ранее мы рассказывали о том, что в Михайловском районе бушует паводок. Сельчан эвакуируют в здания, до которых вода еще не добралась. В целом в Алтайском крае подтоплено 900 участков и почти 500 жилых домов. В регионе действует режим ЧС.

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Паводок Подтопления Ребенок Смерть Утонул Уголовное дело
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