«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»

Теракт унес жизни более 140 человек Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вечером 22 марта вооруженные автоматами люди открыли стрельбу по людям в подмосковном концертном зале Crocus City Hall и устроили несколько взрывов, здание охватил пожар. Одними из первых на место происшествия выехали медики. Для московской скорой была обычная пятничная смена, а потом диспетчер передал бригаде вызов с поводом «взрыв». Врач скорой откровенно рассказал MSK1.RU о работе во время теракта в Crocus City Hall. Публикуем его рассказ на условиях анонимности.

Наше вчерашнее дежурство сначала проходило в абсолютно штатном режиме. Были неотложные вызовы и пара экстренных. Во время пересменки, когда мы заехали на подстанцию пополнить запас медикаментов, диспетчер объявила по громкой связи: «Бригада № ***, срочный вызов, взрыв». Подобный повод для вызовов «взрыв» у нас, к слову, был, например, при атаке беспилотников на башни «Москва-Сити». Мы быстро собираемся и бегом к машине. Пока собирались, слышали, что вызывают еще и другие бригады.



От подстанции до «Крокуса» мы ехали 12 минут, но мы там были не первые. Первая бригада скорой помощи, насколько я знаю, прибыла на место уже через 4 минуты. Ехали мы буквально одной колонной со спецсигналами по Москве и потом — до Красногорска. По пути определялись, кто и что будет делать, распределяли роли — что будет делать главный по бригаде, что будут делать помощники, заранее готовили оборудование, прорабатывали травмы, которые могут быть на месте вызова . Приходила информация — 55 бригад отправлено, 70, 80… В итоге на месте работали 85 бригад скорой помощи из Москвы и Московской области.



Когда подъехали, перед нами была очередь примерно из 30 машин (скорой медицинской помощи. — Прим. ред.). Пострадавших выносили, и машины с ними сразу отъезжали. Даже, скорее всего, получилось так, что мы все приехали в то время, когда раненых снаружи еще не было. Когда подъезжали, видели море спецсигналов и пламя на крыше Crocus City Hall.



Было ли нам страшно? Бригада скорой помощи всегда работает на границе очага, и я не думаю, что нас бы запустили в «Крокус» в то время, когда там внутри еще были террористы. Первыми туда из медиков зашли сотрудники ЦЭМП — Центра экстренной медицинской помощи, которые принимают тактические решения. На месте они организовали сортировку пострадавших — всё очень четко, бригады были расставлены по периметру, чтобы было видно — кто занят, а кто свободен. У нас на скорой есть правило — если в автомобиле бригады горит свет, значит она с пациентом, если света нет — бригада свободна .



Первых 120 человек скорая увезла просто мигом, очень грамотно было организовано распределение наших сил сотрудниками МЧС и ЦЭМП. Да, волнение у нас, конечно, было, но мы были уверены в том, что делаем, потому что все эти ситуации многократно отрабатываются на тренингах, когда нас готовят к экстренным ситуациям.



Основная часть повреждений, которые я видел — это ожоги различной степени и локализации, огнестрельные ранения — конечностей, грудной клетки, брюшной полости. Кровотечения, конечно. Отравления угарным газом. Острые реакции на стресс, панические атаки. Люди были очень напуганы, плакали почти все. Но нам помогали психологи, спасибо им за это огромное.



После сортировки в нашу машину попал пациент с ожогами грудной клетки, ожогами верхних конечностей 2 и 3 степени. Моментально мы его обезболили, провели инфузионную терапию, наложили асептическую повязку. Доставили его в течение 14 минут в НИИ Склифосовского.

«Что меня поразило — всю ночь чаты московской скорой буквально разрывались от сообщений наших коллег, которые были готовы выйти на смены прямо сейчас» врач московской скорой помощи

Или в выходные дни. Многие приехали на подстанции, не дожидаясь никаких просьб или распоряжений со стороны начальства.



Произошло огромное объединение, когда впервые объединились станция скорой медицинской помощи города Москвы и Московская областная станция скорой помощи. Все выполняли всё четко, не было никаких разногласий, и это показывает, что наша скорая помощь готова принять такой вызов и в течение 30 минут найти 90 свободных бригад, при этом в Москве в это время никто не остался без помощи .



Тут же в чатах появились предложения о сдаче крови для пострадавших. Сегодня многие сотрудники Станции скорой медицинской помощи Москвы, несмотря на дождь и очереди, поехали в центры переливания крови и ждут там своей очереди вместе с другими москвичами.

Перед центрами переливания крови с утра выстроились очереди Источник: читатель MSK1.RU











Закончили мы смену вовремя, нас ни на минуту не задержали, нас сменили другие коллеги.