«Стреляют в толпе. Зал горит». Очевидцы — о стрельбе в концертном зале Crocus City Hall: видео

О стрельбе стало известно в районе 20:20 Источник: Baza /T.me; Shot/ T.me











Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу. Огонь открыли прямо в зале после начала выступления группы «Пикник» в 20:00. По данным оперативных служб, около 50 человек пострадали, более 10 — погибли. Также в зале прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал 112.



Один из находившихся в зале во время стрельбы выложил видео внутри зала. Он один из первых сообщил о вооруженном нападении на зрителей.

— Стреляют из автомата. Стреляют в толпе. Зал горит, в нас стреляют из автомата, — рассказал мужчина под звуки выстрелов.

Источник: Baza /T.me

Огромное пламя увидели и люди, находившиеся снаружи «Крокуса». Столп пламени виден за километр, говорят очевидцы.

— Вот, посмотри сейчас. Там, где мы должны быть. Всё горит. Вообще кошмар. Посмотри, как он горит. Там внутри сидят люди. Которые успели туда прийти. Мы опоздали на 15 минут. Меня Бог отвел! — рассказала посетительница, которой посчастливилось опоздать на концерт.

Источник: Shot /T.me

Читательница MSK1.RU рассказал нам, что среди присутствовавших в зале был и ее друг. По его словам, 5 вооруженных мужчин в камуфляже ворвались в зал и открыли огонь по людям. К счастью, друга читательницы всего лишь ранило. Его увезли на скорой, после чего связь прервалась.



Известно также, что депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин и брат мэра столицы Татарстана был на концерте группы «Пикник» в «Крокус-Сити». Брат мэра Казани опубликовал видео из концертного зала в своем телеграм-канале.



— Группа, которая своей самобытной музыкой, композициями привлекает внимание миллионов поклонников нашей страны. Я с удовольствием поделюсь впечатлениями после завершения концерта, — говорит на видео Метшин.

