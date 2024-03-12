Введен режим ЧС: бензовоз перевернулся на Чуйском тракте — топливо вылилось на дорогу

Инцидент произошел в Кош-Агачском районе Источник: МЧС Республики Алтай











В Республике Алтай бензовоз опрокинулся на трассе. В результате ДТП дизельное топливо вылилось на дорогу.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Инцидент произошел в 12:35 часов вблизи села Чаган-Узун Кош-Агачского района. На трассе Р-256 перевернулся бензовоз Sitrak, машина направлялась в Ташанту.



— Произошел разлив дизельного топлива на дорожное полотно. Водитель авто пострадал, его передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.



Уточняется, что в Кош-Агачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, ориентировочная площадь разлива составила 125 квадратных метров, объем — около 5 тонн. Сейчас бензовоз установили на колеса.



— На ликвидацию ЧС привлечены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС в количестве 32 человек, 13 единиц техники, — сказано в сообщении. — Силами собственника транспортного средства будет осуществлён сбор ГСМ абсорбентом из почвы.



По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением Источник: МВД по Республике Алтай











В пресс-службе МВД по Республике Алтай уточнили, что за рулем автомобиля Sitrak находился 42-летний житель Онгудайского района. Сибиряк, по данным ведомства, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое барьерное ограждение с последующим опрокидыванием машины на проезжей части.



— Впоследствии водитель грузовика с травмой позвоночника был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу, — сообщили в ведомстве. — В отношении сельчанина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорожных сооружений).

