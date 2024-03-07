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В Новосибирске сообщили о гибели чемпиона России по мини-футболу

Вячеслав Москаленко провел более ста матчей в элитной российской лиге

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Вячеслав Москаленко провел 19 игр и забил 10 мячей в составе сборной России по мини-футболу

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Уроженец Новосибирска, игравший в сборной России по мини-футболу, Вячеслав Москаленко трагически погиб. Информацию об этом распространила пресс-служба мини-футбольного клуба «Сибиряк», в котором спортсмен начинал свою карьеру.

В сообщении на официальном сайте команды сказано, что Москаленко было 43 года, он трагически погиб. Другие подробности не разглашаются.

Вячеслав Москаленко родился в Новосибирске в 1980 году. Свою профессиональную футбольную карьеру он начинал в мини-футбольном «Сибиряке», также провел восемь матчей за «Чкаловец» в большом футболе. Москаленко являлся двукратным чемпионом России по мини-футболу, он также трижды выигрывал Кубок России по мини-футболу.

Кроме того, Вячеслав Москаленко провел 19 игр и забил 10 мячей в составе сборной России по мини-футболу. Входил в состав сборной на чемпионате Европы 2003 года.

Прощание в Москаленко состоится 9 марта с 12:15 по адресу Потанинская, 42/1.

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