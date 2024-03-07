«Она в полицию звонила, звала на помощь»: в Челябинске участник СВО убил бывшую жену, пока ехал наряд

— Уже в половине второго примерно я прилегла, но уснуть не могла, — призналась соседка. — И вдруг слышу, такой звук идет, как будто на балкон лезут или что-то бросают в него. Потом слышу женский голос: «А! Помогите!» Потом снова грохот с улицы, как будто балкон ломают или окно. Страшнейший звук! Я попробовала выглянуть, но на улице темно, ничего не видно. Слышу только его голос и ее голос, но так, как будто она хочет кричать, а он ей затыкает рот. Потом раз — и тишина настала. А потом стоны какие-то. Я уже хотела полицию вызывать, но слышу, что к нему снова стучат. Выглянула, а на площадке два милиционера стоят. Я говорю: «Ребята, он как будто бьет ее на балконе». А мне один из них отвечает: «Нет, не на балконе. Она уже здесь, в комнате». И пока я в подъезде стояла, прям слышно было, как она кричала: «Помогите!» Это было уже при полиции.