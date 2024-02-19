«Были ли у него шансы выбраться?» Известный новосибирский сноубордист заявил, что спас человека из-под лавины, — видео

6 февраля на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи сошла лавина, из-за чего шесть человек, находившиеся в тот момент на трассе, оказались завалены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.



— Самопроизвольный сход лавины случился на высоте 1300–1400 метров горно-лыжного курорта «Лаура». Под снегом оказались 6 человек. Их спасли специалисты курорта. На месте работали 16 специалистов и 3 единицы техники, в том числе кинологи МЧС России, — уточнили в министерстве.

