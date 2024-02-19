«Были ли у него шансы выбраться?» Известный новосибирский сноубордист заявил, что спас человека из-под лавины, — видео

Новосибирский сноубордист Алексей Соболев заявил, что спас вместе с друзьями лыжника из-под лавины в Сочи. Спортсмен опубликовал видео, снятое на курорте после ЧП. Кадрами он поделился на личной странице во «ВКонтакте».
— Спасли человека из лавины! Что думаете, были ли у него шансы выбраться, если нас не было рядом? Надеюсь, этот случай в очередной раз научит вас, что нужно всегда кататься в группе и с лавинным снаряжением, — написал Алексей.
На кадрах Алексей вместе с друзьями катается на снежной трассе. Заметив лыжника, который близко подошел к карнизу, сибиряк предупредил его об опасности. Позже компания увидела, что в том месте, где был турист сошла лавина. Мужчина практически полностью оказался под снегом. Компания помогла выбраться ему из снежного плена.
Алексей Соболев — российский сноубордист, родом из Новосибирска. Мастер спорта России международного класса. Участник Олимпийских игр в Сочи 2014 года в дисциплине слоупстайл.
6 февраля на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи сошла лавина, из-за чего шесть человек, находившиеся в тот момент на трассе, оказались завалены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.
— Самопроизвольный сход лавины случился на высоте 1300–1400 метров горно-лыжного курорта «Лаура». Под снегом оказались 6 человек. Их спасли специалисты курорта. На месте работали 16 специалистов и 3 единицы техники, в том числе кинологи МЧС России, — уточнили в министерстве.
Ранее в горнолыжном курорте Шерегеш снегом завалило туристов, которые отправились в поход. Путешественники остановились переночевать в пещере рядом с горой Верблюд, а к утру выход засыпало снегом.