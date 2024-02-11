Подросток зайцем проехал на крыше трамвая в Новосибирске

Жители Новосибирска сообщили о молодом человеке, который проехал на крыше трамвая. Фото очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик».
— В Новосибирске школьник прокатился верхом на трамвае, — говорится в посте.
Судя по кадрам, молодой человек залез на крышу трамвая №18. Инцидент произошел на Блюхера, 46.
Как рассказали в полиции Новосибирска, они следят, чтобы в городе не происходило подобных нарушений. По данным ведомства, если зацепер несовершеннолетний, то через службу ПДН могут привлечь его родителей за ненадлежащее воспитание. Если же он старше 18 лет, то его могут оштрафовать на 500 рублей за выход на проезжую часть в неположенном месте.
Ранее пятеро подростков-зацеперов прокатились на трамвае № 13. По словам очевидцев, это происходит регулярно.