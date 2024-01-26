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«Люди, это какой-то ужас»: жители утонувшего в снегу Сахалина показали, как им приходится выживать

Циклон полностью отрезал остров от внешнего мира

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Под снежными завалами оказался приют для собак

Под снежными завалами оказался приют для собак

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На этой неделе Сахалин на карте мира превратился в одно большое белое пятно — с понедельника остров засыпает рекордным количеством снега, которое в семь раз превышает норму. Но сухие цифры ничего не говорят о том, как на самом деле здесь обстоят дела. Только представьте, что вы не можете выйти из дома, потому что сугробы выросли выше человеческого роста и заблокировали двери подъезда, а экскаватор, очищая улицы, откапывает внедорожники.

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Видео: Подъем / T.me

Первые этажи полностью завалило снегом

Первые этажи полностью завалило снегом

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Видео: Подъем / T.me

Из-за аномальной погоды в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС. Глава региона Валерий Лимаренко призвал перевести всех сотрудников на удаленку. В это время местные жители публикуют видео того, как они пытаются справиться со стихией: люди прокапывают дороги и роют тоннели, чтобы выйти из дома и добраться до магазина.

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Видео: Baza / T.me

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Видео: Пул №3 / T.me

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Видео: Сегодня в тренде / T.me

Несмотря на то что многих сотрудников перевели на удаленку, самые отважные жители Сахалина продолжают добираться на работу в бурю. Например, ответственная воспитательница детского дома Наталья, которая бросила вызов метели, ведь ее ждут дети.

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Видео: BAZA / T.me

Собакам приходится особенно тяжело: домашние любимцы тонут в снегу, прорывая себе путь вперед.

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Видео: Baza / T.me

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Видео: Baza / T.me

Под угрозой оказались четвероногие обитатели местного приюта для собак — 62 будки засыпало огромными сугробами, из-за чего животные могут задохнуться.

В пресс-службе МЧС заявили, что помогают жителям Сахалина пережить последствия циклона. В первый день бури более 50 спасателей работали в регионе, помогая местным добраться до больниц и вытаскивая застрявшие автомобили. Всего за несколько дней их число увеличилось до тысячи.

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Видео: РИА Новости / T.me

У одной женщины в первый день метели начались схватки, и скорая на снегоболотоходе доставила ее прямо в перинатальный центр.

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На следующий день ситуация с погодой стала только хуже — циклон полностью отрезал Сахалин от внешнего мира. Из-за нулевой видимости власти закрыли местный аэропорт, перекрыли дороги и остановили морское сообщение с островом.

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Видео: Пул № 3 / T.me

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Но местные жители не падают духом. Огромным сугробам, закрывшим окна первых этажей, нашли применение — их можно использовать как еще одну морозилку!

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Видео: BAZA / T.me

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Видео: Топор / T.me

К сожалению, не обошлось без жертв: спасатели откопали машину, в которой нашли мертвого мужчину. По словам местного СК, это первый погибший из-за снегопада житель Сахалина.

Синоптики обещают, что уже завтра, 27 января, погода придет в норму. Пока метель не отступит, в регионе продолжается режим ЧС.

ПогодаОсадкиЧПСугробыСахалинЮжно-СахалинскАномалии погоды
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