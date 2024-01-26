«Люди, это какой-то ужас»: жители утонувшего в снегу Сахалина показали, как им приходится выживать

На этой неделе Сахалин на карте мира превратился в одно большое белое пятно — с понедельника остров засыпает рекордным количеством снега, которое в семь раз превышает норму. Но сухие цифры ничего не говорят о том, как на самом деле здесь обстоят дела. Только представьте, что вы не можете выйти из дома, потому что сугробы выросли выше человеческого роста и заблокировали двери подъезда, а экскаватор, очищая улицы, откапывает внедорожники.
Из-за аномальной погоды в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС. Глава региона Валерий Лимаренко призвал перевести всех сотрудников на удаленку. В это время местные жители публикуют видео того, как они пытаются справиться со стихией: люди прокапывают дороги и роют тоннели, чтобы выйти из дома и добраться до магазина.
Несмотря на то что многих сотрудников перевели на удаленку, самые отважные жители Сахалина продолжают добираться на работу в бурю. Например, ответственная воспитательница детского дома Наталья, которая бросила вызов метели, ведь ее ждут дети.
Собакам приходится особенно тяжело: домашние любимцы тонут в снегу, прорывая себе путь вперед.
Под угрозой оказались четвероногие обитатели местного приюта для собак — 62 будки засыпало огромными сугробами, из-за чего животные могут задохнуться.
В пресс-службе МЧС заявили, что помогают жителям Сахалина пережить последствия циклона. В первый день бури более 50 спасателей работали в регионе, помогая местным добраться до больниц и вытаскивая застрявшие автомобили. Всего за несколько дней их число увеличилось до тысячи.
У одной женщины в первый день метели начались схватки, и скорая на снегоболотоходе доставила ее прямо в перинатальный центр.
На следующий день ситуация с погодой стала только хуже — циклон полностью отрезал Сахалин от внешнего мира. Из-за нулевой видимости власти закрыли местный аэропорт, перекрыли дороги и остановили морское сообщение с островом.
Но местные жители не падают духом. Огромным сугробам, закрывшим окна первых этажей, нашли применение — их можно использовать как еще одну морозилку!
К сожалению, не обошлось без жертв: спасатели откопали машину, в которой нашли мертвого мужчину. По словам местного СК, это первый погибший из-за снегопада житель Сахалина.
Синоптики обещают, что уже завтра, 27 января, погода придет в норму. Пока метель не отступит, в регионе продолжается режим ЧС.