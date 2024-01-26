«Люди, это какой-то ужас»: жители утонувшего в снегу Сахалина показали, как им приходится выживать

На этой неделе Сахалин на карте мира превратился в одно большое белое пятно — с понедельника остров засыпает рекордным количеством снега, которое в семь раз превышает норму. Но сухие цифры ничего не говорят о том, как на самом деле здесь обстоят дела. Только представьте, что вы не можете выйти из дома, потому что сугробы выросли выше человеческого роста и заблокировали двери подъезда, а экскаватор, очищая улицы, откапывает внедорожники.

