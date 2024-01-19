Дрон сбросил взрывчатку на нефтебазу в Брянской области. Начался пожар

Как сообщает Московская железная дорога, для тушения пожара на нефтебазе в Брянскую область отправили пожарный поезд.



— В его составе 120 т воды и 5 т пенообразователя, — говорится в сообщении филиала РЖД. — На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет.

