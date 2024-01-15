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Пассажирский самолет Ямальских авиалиний аварийно сел в Новосибирске — причиной стала техническая неисправность

На месте работали спасатели МЧС

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При аварийной посадке никто не пострадал

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Самолет Горно-Алтайск — Салехард «Ямальских авиалиний» аварийно сел в Новосибирском аэропорту Толмачево поздно вечером 14 января 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— В 23.47 по местному времени в аэропорту «Толмачево» ппо техническим причинам совершил аварийную посадку самолет CRG200. Посадка прошла успешно. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, самолет летел из Горно-Алтайска в Салехард, посадку контролировали 33 человека (в том числе 11 спасателей МЧС), также на месте работали 9 единиц техники.

Ранее НГС писал о том, что самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске сразу после взлета. Из его двигателей вырывались языки пламени.

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