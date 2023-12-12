Машина скорой помощи попала в ДТП на Речном вокзале — на месте аварии образовалась пробка

Вечером 12 декабря в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на месте аварии образовалась пробка.



ДТП произошло вблизи станции метро «Речной вокзал». Место аварии сняли на видео очевидцы. На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале, можно заметить автомобиль скорой помощи, рядом с которым находится черная машина.

