Машина скорой помощи попала в ДТП на Речном вокзале — на месте аварии образовалась пробка

Вечером 12 декабря в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на месте аварии образовалась пробка.
ДТП произошло вблизи станции метро «Речной вокзал». Место аварии сняли на видео очевидцы. На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале, можно заметить автомобиль скорой помощи, рядом с которым находится черная машина.
— «Газель» скорой помощи попала в ДТП на Речном вокзале, в результате чего сильно затруднено движение в сторону Первомайки, — сообщили в телеграм-канале.
Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено на улице Большевистская в две стороны.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП и сообщить, есть ли пострадавшие в аварии.
В августе в Новосибирске на перекресте улиц Бориса Богаткова и Кошурникова произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.