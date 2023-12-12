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Машина скорой помощи попала в ДТП на Речном вокзале — на месте аварии образовалась пробка

Затор появился на улице Большевистская

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ДТП произошло вблизи станции метро «Речной вокзал

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Вечером 12 декабря в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на месте аварии образовалась пробка.

ДТП произошло вблизи станции метро «Речной вокзал». Место аварии сняли на видео очевидцы. На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале, можно заметить автомобиль скорой помощи, рядом с которым находится черная машина.

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Судя по кадрам, у автомобиля скорой помощи имеются повреждения

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

— «Газель» скорой помощи попала в ДТП на Речном вокзале, в результате чего сильно затруднено движение в сторону Первомайки, — сообщили в телеграм-канале.

На месте ДТП затруднено движение

На месте ДТП затруднено движение

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Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено на улице Большевистская в две стороны.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП и сообщить, есть ли пострадавшие в аварии.

В августе в Новосибирске на перекресте улиц Бориса Богаткова и Кошурникова произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

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