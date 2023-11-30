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Подросток сбил ковшом трактора двухлетнюю сестру на Алтае — девочка погибла

Возбуждено уголовное дело

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Инцидент произошел днем 30 ноября в селе Долинка

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В Алтайском крае подросток на тракторе сбил свою двухлетнюю сестру. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, девочка скончалась.

Инцидент произошел днем 30 ноября в селе Долинка во дворе одного из домовладений. В ведомстве уточнили, что 15-летний подросток выполнял хозяйственные работы на тракторе и задел ребенка «выступающими деталями кузова».

— От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. На место происшествия незамедлительно выехал следователь и руководство следственного отдела, — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Специалисты проводят комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края уточнили, что, по предварительным данным, девочка погибла в результате травмы от ковша транспорта. Сотрудники ведомства организовали проверку.

— По предварительным данным смерть ребенка наступила в результате травмы от ковша трактора, собиравшего мусор на территории участка, — указано в сообщении.

В августе в Новосибирске водитель насмерть сбил трехлетнего мальчика. Авария произошла на улице Тюленина.

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