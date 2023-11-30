Подросток сбил ковшом трактора двухлетнюю сестру на Алтае — девочка погибла

В Алтайском крае подросток на тракторе сбил свою двухлетнюю сестру. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, девочка скончалась.

Инцидент произошел днем 30 ноября в селе Долинка во дворе одного из домовладений. В ведомстве уточнили, что 15-летний подросток выполнял хозяйственные работы на тракторе и задел ребенка «выступающими деталями кузова».

