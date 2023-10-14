freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 1/10
usd 97.31
eur 102.55
СрочноГорода для путешествий с детьми
Все новости
Все новости

Волонтеры ищут 16-летнюю девушку, которая ушла из дома и пропала, — она может находиться в Новосибирске

Ее местонахождение неизвестно с 13 октября

391

Пропавшая собиралась поехать к отцу

Поделиться

В Республике Хакасия пропала 16-летняя Ольга Касперская. Как сообщили НГС в «Национальном центре помощи пропавшим детям Республики Хакасия», она может находиться в Новосибирске.

— Утром 13 октября девушка вышла из дома и пропала. Она говорила, что планирует уехать к отцу в Новосибирскую область. Ранее девушка не пропадала, — пояснила руководитель центра Анастасия Ковригина.

В пресс-службе МВД по Республике Хакасия сообщили, что в ведомство поступило заявление о пропаже девушки. Проводится проверка.

Приметы Ольги: рост 150 см, худощавое телосложения, волосы темные. В день пропажи была одета в черную бейсболку, черную жилетку, черную кофту и бежевые штаны.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтерам по телефону горячей линии 8 800 700–56–76 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске завершили поиски 15-летней девушки. Ее местонахождение было неизвестно с 30 августа.

По теме

Пропала девушкаПоиск без вести пропавшихНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter