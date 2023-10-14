Волонтеры ищут 16-летнюю девушку, которая ушла из дома и пропала, — она может находиться в Новосибирске

В Республике Хакасия пропала
— Утром 13 октября девушка вышла из дома и пропала. Она говорила, что планирует уехать к отцу в Новосибирскую область. Ранее девушка не пропадала, — пояснила руководитель центра Анастасия Ковригина.
В пресс-службе МВД по Республике Хакасия сообщили, что в ведомство поступило заявление о пропаже девушки. Проводится проверка.
Приметы Ольги: рост 150 см, худощавое телосложения, волосы темные. В день пропажи была одета в черную бейсболку, черную жилетку, черную кофту и бежевые штаны.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтерам по телефону горячей линии 8 800 700–56–76 или по номеру 112.
Ранее в Новосибирске завершили поиски