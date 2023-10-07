«Затянется надолго». Эксперт по безопасности и Ближнему Востоку из Израиля — о том, как Тель-Авив пропустил удар сектора Газа

Как передает телеканал Al-Hadath, представители ХАМАС заявили, что в ходе операции на территории Израиля захватили в плен около 35 израильских военных и поселенцев.



В разговоре с нашими коллегами из «Фонтанки» израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис отметил, что нападению на Израиль предшествовала диверсия со стороны группировки ХАМАС, оставшаяся незамеченной израильскими властями.



— В чём причина нападения сектора Газа на Израиль? Ведь такого мощного вторжения не было десятки лет?

