Севастополь снова атаковали ракеты — движение морского транспорта остановлено

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что над городом силами ПВО сбили ракету. Ее осколки упали в районе причала в Сухарной балке.
— Все спецслужбы выехали на место. Просьба сохранять спокойствие, — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
По информации местных властей, в Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта.
Позднее глава Севастополя сообщил о ракетной опасности, попросив жителей города плотно закрыть окна и укрыться в комнатах с несущими стенами. Также он напомнил правила укрытия на улице, в автомобиле или общественном транспорте.
Вчера Крым массово атаковали крылатые ракеты. Глава региона Сергей Аксенов сообщил о нескольких сбитых целях, кроме того, одна из ракет попала в штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки, по информации Минобороны, один военнослужащий пропал без вести. В десяти домах в центре города выбило стекла, а осколок ракеты упал рядом с театром имени Луначарского — чтобы его убрать, властям пришлось эвакуировать местных жителей.
Обо всех подробностях случившегося мы рассказывали в онлайн-трансляции.