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В Новосибирске спасатели сняли с баскетбольного кольца семилетнюю девочку

Девочка забралась, но не смогла слезть

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Инцидент произошел вечером в пятницу

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В Советском районе Новосибирске семилетняя девочка залезла на баскетбольное кольцо и не смогла слезть. Для помощи вызвали спасателей МАСС. Инцидент произошел на улице Динамовцев вечером, 23 сентября.

— Девочка не может слезть с баскетбольного кольца. Помощь оказана. Девочка снята с кольца, передана матери, — рассказали спасатели МАСС.

Спасателей вызвали в 20:40. В 21:10 ребенка уже сняли. В медицинской помощи девочка не нуждалась.

В Ленинском районе Новосибирска на прошлой неделе десятилетнему ребенку зажало ногу уличными автоматическими воротами.

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СпортБаскетболСпасателиСоветский район
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