В Новосибирске спасатели сняли с баскетбольного кольца семилетнюю девочку

В Советском районе Новосибирске семилетняя девочка залезла на баскетбольное кольцо и не смогла слезть. Для помощи вызвали спасателей МАСС. Инцидент произошел на улице Динамовцев вечером, 23 сентября.
— Девочка не может слезть с баскетбольного кольца. Помощь оказана. Девочка снята с кольца, передана матери, — рассказали спасатели МАСС.
Спасателей вызвали в 20:40. В 21:10 ребенка уже сняли. В медицинской помощи девочка не нуждалась.
В Ленинском районе Новосибирска на прошлой неделе десятилетнему ребенку зажало ногу уличными автоматическими воротами.