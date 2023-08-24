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Крушение самолета ПригожинаФоторепортаж

Территорию оцепили военные, рядом летает вертолет и пасутся козы. Что происходит на месте крушения самолета Пригожина

Публикуем фоторепортаж из Тверской области, где произошла авиакатастрофа

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Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области в районе поселка Куженкино

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Принадлежавший главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину самолет разбился в Тверской области вечером 23 августа. По данным Росавиации, на борту был сам Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров, а также члены экипажа. Как сообщили в МЧС, все 10 человек погибли. Подробнее обо всем, что известно, мы рассказываем в онлайн-репортаже.

Корреспондент MSK1.RU отправился на место крушения бизнес-джета. Рассказываем, что происходит там после авиакатастрофы.

Территорию оцепили военные. Рядом с полем стоят автомобили: здесь есть и машины Следственного комитета, и техника МЧС, и зеленая «Газель» ФСБ, который, как правило, используется для разминирования территории.

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На место происшествия прилетал сине-белый вертолет МЧС. Он стоял в поле около получаса, после чего стал летать вокруг него.

Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области в районе поселка Куженкино

Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области в районе поселка Куженкино

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Правоохранители следят за тем, чтобы на поле никто не прошел. По словам нашего корреспондента, обломки самолета заметны невооруженным глазом, но люди в форме настойчиво требуют убрать камеру.

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В ста метрах от места крушения — тишина. Изредка там проходят местные жители, на лужайке пасутся козы.

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Ранее мы сообщали, как люди отреагировали на крушение самолета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Кроме того, прочитайте, какие версии крушения самолета есть у следствия.

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