Территорию оцепили военные, рядом летает вертолет и пасутся козы. Что происходит на месте крушения самолета Пригожина

Принадлежавший главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину самолет разбился в Тверской области вечером 23 августа. По данным Росавиации, на борту был сам Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров, а также члены экипажа. Как сообщили в МЧС, все 10 человек погибли. Подробнее обо всем, что известно, мы рассказываем в онлайн-репортаже.