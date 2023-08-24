Территорию оцепили военные, рядом летает вертолет и пасутся козы. Что происходит на месте крушения самолета Пригожина

Принадлежавший главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину самолет разбился в Тверской области вечером 23 августа. По данным Росавиации, на борту был сам Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров, а также члены экипажа. Как сообщили в МЧС, все 10 человек погибли. Подробнее обо всем, что известно, мы рассказываем в онлайн-репортаже.
Корреспондент MSK1.RU отправился на место крушения бизнес-джета. Рассказываем, что происходит там после авиакатастрофы.
Территорию оцепили военные. Рядом с полем стоят автомобили: здесь есть и машины Следственного комитета, и техника МЧС, и зеленая «Газель» ФСБ, который, как правило, используется для разминирования территории.
На место происшествия прилетал сине-белый вертолет МЧС. Он стоял в поле около получаса, после чего стал летать вокруг него.
Правоохранители следят за тем, чтобы на поле никто не прошел. По словам нашего корреспондента, обломки самолета заметны невооруженным глазом, но люди в форме настойчиво требуют убрать камеру.
В ста метрах от места крушения — тишина. Изредка там проходят местные жители, на лужайке пасутся козы.
Ранее мы сообщали, как люди отреагировали на крушение самолета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Кроме того, прочитайте, какие версии крушения самолета есть у следствия.
Также мы рассказывали, что происходит у морга, куда доставили погибших в крушении бизнес-джета Пригожина.