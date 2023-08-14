Скончался до приезда скорой: тракторист погиб во время аварии в Новосибирской области

В Новосибирской области утром 14 августа произошло ДТП, в котором погиб водитель трактора. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла в Купинском районе.
— 30-летний водитель без водительского удостоверения по трассе Медяково — Благовещенка в сторону деревни Камышино и на 27-м км съехал в правый кювет и перевернулся, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее на трассе в Карасукском районе Новосибирской области две машины столкнулись лоб в лоб. Водитель одного автомобиля погиб на месте.