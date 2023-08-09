Поставщик смертельных фейерверков: чем знаменита компания, склад которой взорвался в Сергиевом Посаде

По данным Федресурса, сейчас компания «Пиро-Росс» признана банкротом, открыто конкурсное производство — имущество компании распродается для погашения долгов. Кроме того, в настоящий момент рассматриваются три иска Минобороны к «Пиро-Росс» из-за нарушения обязательств по поставкам товаров. Еще одно дело по факту просрочки исполнения обязательств по государственному контракту находится на стадии обжалования.

Корреспонденты MSK1.RU рассказывают о происходящем в Сергиевом Посаде в онлайн-трансляции.