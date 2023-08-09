Поставщик смертельных фейерверков: чем знаменита компания, склад которой взорвался в Сергиевом Посаде

На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде утром 9 августа произошел мощный взрыв. По данным на момент публикации, известно о 43 пострадавших, под завалами еще могут находиться люди.
— В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека. Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести, — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев у себя в телеграм-канале. — Под завалами могут находиться 5 человек. Сейчас на месте взрыва работают 16 бригад скорой и 3 бригады медицины катастроф, подключили и санавиацию.
Взрывной волной выбило стекла в соседних домах, улицы засыпаны обломками здания. Пока официальных заявлений о том, что именно послужило причиной взрыва, нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Основная продукция Загорского оптико-механического завода — лабораторное и медицинское оборудование для диагностики и лечения заболеваний тканей и сосудов глаза. Помимо медтехники, завод производит наблюдательные приборы, например бинокли. Недавно в ассортименте завода появилось дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.
Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники в руководстве завода пишет, что здание, в котором произошел взрыв, не принадлежит заводу — оно было выкуплено в 90-х. Это подтвердили и в правительстве региона.
— Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40 х 40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода, — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По предварительной информации, склад готовой продукции принадлежал компании «Пиро-Росс» — она много лет организует и проводит фейерверки на массовых праздниках. Несмотря на то что деятельность компании кажется в первую очередь развлекательной, основана она была в девяностых годах оборонными предприятиями, в числе которых — ФНПЦ «НИИ прикладной химии», который находится в Сергиевом Посаде. Как сообщается на сайте компании, с 2000 года она была основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Минобороны.
До 2020 года «Пиро-Росс» регулярно получала госконтракты, в общей сложности их было более четырехсот за годы работы. Предприятие выигрывало конкурсы на госконтракты на проведение праздничных фейерверков, в том числе на 75-летие Победы и в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье.
В 2019 году во время празднования Дня независимости Республики Беларусь в Минске в результате четырех взрывов фейерверочных изделий погибла женщина, пострадали не менее десяти человек — салютные установки и сами фейерверки были куплены у компании «Пиро-Росс». Белорусский суд признал двух сотрудников компании виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем смерть человека, — их приговорили к трем годам лишения свободы.
По данным Федресурса, сейчас компания «Пиро-Росс» признана банкротом, открыто конкурсное производство — имущество компании распродается для погашения долгов. Кроме того, в настоящий момент рассматриваются три иска Минобороны к «Пиро-Росс» из-за нарушения обязательств по поставкам товаров. Еще одно дело по факту просрочки исполнения обязательств по государственному контракту находится на стадии обжалования.
Корреспонденты MSK1.RU рассказывают о происходящем в Сергиевом Посаде в онлайн-трансляции.