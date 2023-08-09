Пара на «Форде» из Новосибирска врезалась на встречке в «Понтиак» с тремя детьми под Тюменью — один человек погиб

Один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области. ДТП произошло 9 августа около полуночи.



— Предварительно, «Форд-Куга» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Понтиак», в котором находились трое несовершеннолетних пассажиров: 14-летние мальчики и 16-летняя девочка, — объяснили в ГИБДД Тюменской области.