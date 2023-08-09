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СрочноСемейная пара устроила смертельное ДТП на встречке
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Пара на «Форде» из Новосибирска врезалась на встречке в «Понтиак» с тремя детьми под Тюменью — один человек погиб

Четверо человек пострадали

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ДТП произошло 9 августа около полуночи

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Один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области. ДТП произошло 9 августа около полуночи.

— Предварительно, «Форд-Куга» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Понтиак», в котором находились трое несовершеннолетних пассажиров: 14-летние мальчики и 16-летняя девочка, — объяснили в ГИБДД Тюменской области.

Детей сразу же доставили в больницу.

— 57-летняя водитель «Понтиака», жительница Омской области, от полученных травм скончалась на месте происшествия. В «Форде» ехала семейная пара из Новосибирска. 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в больницу, — добавили автоинспекторы.

Днем 5 августа в Ленинском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись грузовик Isuzu с самосвалом Shacman.

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