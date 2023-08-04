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Сибирячка ночью разложила кабачки на машины соседей — очень странное видео с Первомайки

Владельцы автомобилей гадают, зачем женщина это сделала

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А как вы избавляетесь от лишнего урожая?

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Жительница Первомайки необычным способом решила избавиться от кабачков — она положила овощи на несколько машин. Она cделала это с такой силой, что у автомобилей сработала сигнализация.

Видео инцидента на улице Ошанина попало на камеру видеонаблюдения. Его опубликовали в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

На ролике видно, как женщина с пакетом кабачков идет вдоль машин около 23:00. На две из них она с силой положила овощи. Затем она зашла в подъезд.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Моя Первомайка / Vk.com

Одна из владелиц машин отметила, что повреждений от действий женщины не было. Что послужило причиной подобной раздачи кабачков — неизвестно.

Чтобы не прибегать к столь радикальным методам избавления от кабачков, изучите советы психологов, как заставить друзей и родственников взять у вас этот овощ!

КабачокПервомайкаНовосибирскДомофон
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