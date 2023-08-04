Сибирячка ночью разложила кабачки на машины соседей — очень странное видео с Первомайки

Жительница Первомайки необычным способом решила избавиться от кабачков — она положила овощи на несколько машин. Она cделала это с такой силой, что у автомобилей сработала сигнализация.
Видео инцидента на улице Ошанина попало на камеру видеонаблюдения. Его опубликовали в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».
На ролике видно, как женщина с пакетом кабачков идет вдоль машин около 23:00. На две из них она с силой положила овощи. Затем она зашла в подъезд.
Одна из владелиц машин отметила, что повреждений от действий женщины не было. Что послужило причиной подобной раздачи кабачков — неизвестно.
Чтобы не прибегать к столь радикальным методам избавления от кабачков, изучите советы психологов, как заставить друзей и родственников взять у вас этот овощ!