В Новосибирске шпиц упал в открытую шахту лифта и погиб — в ТСЖ ответили, что людям это не грозит

— Мы вернулись с прогулки. В лифт зашли с соседкой, у которой тоже собака. И животные запутались поводками. Я вынуждена была свою собаку отсоединить и взять на руки. У меня в одной руке пакет, в другой собака. Мы к своей двери подошли, вышли из лифта и я его поставила собаку на пол, чтобы ключи достать. И он в этот момент сиганул и прямо в эту дыру. 16 этажей и он разбился, — вспоминает Наталья.

Сибирячка вызвала полицию и написала заявление. Как утверждает женщина, сегодня на лифте появилась надпись, что нужно вести себя острожно. Также Наталья написала обращение в ГЖИ. Сейчас хозяйка шпица боится выходить на лестничную площадку с детьми, одному из которых год, а второму — пять. Мама переживает, что любой может упасть в щель.