В Новосибирске шпиц упал в открытую шахту лифта и погиб — в ТСЖ ответили, что людям это не грозит

В Новосибирске в понедельник, 1 августа, в доме на Ватутина, 83 погибла собака породы шпиц. Животное забежало в открытую щель в шахте лифта, в котором делают ремонт. Хозяйка шпица Наталья написала заявление в полицию.
В доме Натальи с начала июля делают капитальный ремонт. Семья Натальи живет на 16 этаже с двумя детьми и собакой. Лифт в 18-этажном здании ходит до 17 этажа. И на всем этом расстоянии, как утверждает хозяйка собаки, есть щели в шахту лифта больше 20 сантиметров.
В доме Натальи с начала июля делают капитальный ремонт. Семья живет на 16 этаже с двумя детьми и собакой. Лифт в 18-этажном здании ходит до 17 этажа. И на всем этом расстоянии, как утверждает хозяйка собаки, есть щели в шахту больше 20 сантиметров.
— Мы вернулись с прогулки. В лифт зашли с соседкой, у которой тоже собака. И животные запутались поводками. Я вынуждена была свою собаку отсоединить и взять на руки. У меня в одной руке пакет, в другой собака. Мы к своей двери подошли, вышли из лифта и я его поставила собаку на пол, чтобы ключи достать. И он в этот момент сиганул и прямо в эту дыру. 16 этажей и он разбился, — вспоминает Наталья.
Сибирячка вызвала полицию и написала заявление. Как утверждает женщина, сегодня на лифте появилась надпись, что нужно вести себя острожно. Также Наталья написала обращение в ГЖИ. Сейчас хозяйка шпица боится выходить на лестничную площадку с детьми, одному из которых год, а второму — пять. Мама переживает, что любой может упасть в щель.
В ТСЖ «Спарта Холдинг» корреспонденту НГС ответила диспетчер. Она сразу же сказала, что шахта лифта не открыта.
— Есть видео, на котором видно, что она сама отпустила собаку. Человек туда упасть не сможет, — отметили в ТСЖ.
Также диспетчер добавила, что за безопасность на объекте должен отвечать подрядчик.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что в полицию заявление поступило. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Корреспондент НГС направила запрос в Государственную жилищную инспекцию.
В марте этого года в Ленинском районе Новосибирска жители заявили, что кота выкинули с 11-го этажа дома на Пархоменко. На место выезжала полиция.