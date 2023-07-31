В колодце на Алтае нашли трупы двух мужчин — они работали в «Водоканале»

В городе Бийске Алтайского края в канализационном колодце нашли тела двух работников МУП «Водоканал». Силовики возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 143 УК РФ).
Тела коммунальщиков нашли 28 июля в Бийске. Известно, что одному рабочему было 32 года, второму — 52 года. Оба в рабочее время осматривали колодцы на предмет засоров.
— Обнаружены тела работников МУП «Водоканал» без признаков насильственной смерти, — уточнили в следственном управлении СК по Алтайскому краю.
Сейчас следователи выясняют детали трагедии, уже назначены несколько экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
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