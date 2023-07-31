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В колодце на Алтае нашли трупы двух мужчин — они работали в «Водоканале»

Следователи возбудили уголовное дело

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На телах погибших нет следов криминальной смерти

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В городе Бийске Алтайского края в канализационном колодце нашли тела двух работников МУП «Водоканал». Силовики возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть людей (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

Тела коммунальщиков нашли 28 июля в Бийске. Известно, что одному рабочему было 32 года, второму — 52 года. Оба в рабочее время осматривали колодцы на предмет засоров.

— Обнаружены тела работников МУП «Водоканал» без признаков насильственной смерти, — уточнили в следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Сейчас следователи выясняют детали трагедии, уже назначены несколько экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

В Новосибирске на минувших выходных спасатели нашли тело 26-летней девушки, которая несколько дней не выходила на связь с родственниками.

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