Спасатели обнаружили тело женщины на Первомайке — его вытащили из водоема

В Новосибирске в водоеме обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
В сообщении указано, что инцидент произошел 29 июля в Первомайском районе Новосибирска. Тело женщины обнаружили вблизи Актюбинского переулка.
— Тело женщины извлечено из воды. Передано сотрудникам полиции, — указано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. По информации ведомства, сибирячку нашли днем 29 июля в притоке Оби Первомайского района.
— Проводится проверка по данному факту, — сообщили в ведомстве.
27 июля в Новосибирске обнаружили тело мужчины, который, как сообщала его жена, упал с гидроцикла на Обском водохранилище. Его искали четверо суток.