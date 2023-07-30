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Спасатели обнаружили тело женщины на Первомайке — его вытащили из водоема

Инцидент произошел 29 июля

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В Новосибирске в водоеме обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

В сообщении указано, что инцидент произошел 29 июля в Первомайском районе Новосибирска. Тело женщины обнаружили вблизи Актюбинского переулка.

— Тело женщины извлечено из воды. Передано сотрудникам полиции, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. По информации ведомства, сибирячку нашли днем 29 июля в притоке Оби Первомайского района.

— Проводится проверка по данному факту, — сообщили в ведомстве.

27 июля в Новосибирске обнаружили тело мужчины, который, как сообщала его жена, упал с гидроцикла на Обском водохранилище. Его искали четверо суток.

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