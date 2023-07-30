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Очевидцы сняли момент удара беспилотника по Москва-Сити

Повреждены несколько этажей

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Момент взрыва попал на видео

Момент взрыва попал на видео

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Ночью 30 июля в Москве снова звучали взрывы: два беспилотника атаковали столицу. Об атаке сообщил Сергей Собянин.

— Совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях «Сити». Жертв и пострадавших нет, — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Как заявили в Минобороны, военным удалось уничтожить один БПЛА в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

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Очевидцы сняли момент удара беспилотника на видео

Видео: РБК / T.me

Журналисты MSK1.RU выехали к башням Москва-Сити и показали, что происходит у места взрыва сейчас.

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Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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Также журналисты MSK1.RU поговорили с очевидцами и с теми, кто живет неподалеку. Они рассказывают, как проснулись от вибраций и начали собирать вещи и что взрывы были такой силы, что земля дрожала.

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