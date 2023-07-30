Очевидцы сняли момент удара беспилотника по Москва-Сити

Ночью 30 июля в Москве снова звучали взрывы: два беспилотника атаковали столицу. Об атаке сообщил Сергей Собянин.
— Совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях «Сити». Жертв и пострадавших нет, — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Как заявили в Минобороны, военным удалось уничтожить один БПЛА в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
Журналисты MSK1.RU выехали к башням Москва-Сити и показали, что происходит у места взрыва сейчас.
Также журналисты MSK1.RU поговорили с очевидцами и с теми, кто живет неподалеку. Они рассказывают, как проснулись от вибраций и начали собирать вещи и что взрывы были такой силы, что земля дрожала.