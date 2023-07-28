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СрочноВ центре Таганрога прогремел взрыв
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Разрушена стена, выбило рамы в окнах: публикуем фото и видео последствий взрыва в Таганроге

По словам губернатора Ростовской области, эпицентр пришелся на территорию художественного музея

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Число пострадавших увеличилось до 12 человек, сообщили в экстренных службах

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Этим вечером в центре Таганрога произошел взрыв. По словам губернатора Ростовской области, его эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

— Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. — написал Голубев у себя в телеграм-канале. — В медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести.

Также взрывом задело соседний ресторан «Чехов Сад».

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Видео: 161.RU

— Попало не в ресторан «Чехов Сад», попало в соседнее здание. По всей видимости, ракета. Ресторан задело, кухня пока не функционирует. Пострадавших вроде нет — так, осколки разлетелись, — рассказал корреспондентам издания 161.RU очевидец.

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Видео: 161.RU

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— Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области, — говорится в сообщении ведомства.

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Видео: Война с фейками / T.me

В Минобороны также уточняют, что российские средства ПВО обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету. Именно ее обломки упали на территории Таганрога.

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Видео: Война с фейками / T.me

Местные жители жаловались на громкий звук, сообщали, что в некоторых домах выбило стекла, в том числе и в здании банка.

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Видео: 161.RU

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Видео: RT на русском / T.me

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На месте взрыва образовалась воронка

На месте взрыва образовалась воронка

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Обо всём, что известно о случившемся и что сейчас происходит на месте ЧП, вы оперативно можете узнавать в онлайн-трансляции на 161.RU.

ВзрывРакетаТаганрогСВОСпецоперация
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