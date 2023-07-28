Разрушена стена, выбило рамы в окнах: публикуем фото и видео последствий взрыва в Таганроге

Этим вечером в центре Таганрога произошел взрыв. По словам губернатора Ростовской области, его эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.
— Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего
Также взрывом задело соседний ресторан «Чехов Сад».
— Попало не в ресторан «Чехов Сад», попало в соседнее здание. По всей видимости, ракета. Ресторан задело, кухня пока не функционирует. Пострадавших вроде нет — так, осколки разлетелись, — рассказал корреспондентам издания 161.RU очевидец.
В Минобороны уже назвали произошедшее террористической атакой.
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— Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО
В Минобороны также уточняют, что российские средства ПВО обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету. Именно ее обломки упали на территории Таганрога.
Местные жители жаловались на громкий звук, сообщали, что в некоторых домах выбило стекла, в том числе и в здании банка.
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