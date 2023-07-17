В Минтрансе рассказали о состоянии Крымского моста после ЧП

В Минтрансе рассказали о состоянии Крымского моста, на котором утром 17 июля произошло чрезвычайное происшествие.
В ведомстве отметили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, но об обрушении пролетов речи не идет.
— Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Обследование состояния моста продолжается, — говорится в сообщении.
О том, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие, утром 17 июля сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.
— Произошло чрезвычайное происшествие в районе
Официальной информации о том, что стало причиной чрезвычайного происшествия, нет. Некоторые телеграм-каналы заявляли, что его причиной стало обрушение пролета.
Обо всем, что известно о ЧП, мы рассказываем в онлайн-трансляции.