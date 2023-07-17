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ЧП на Крымском мостуПодробности

В Минтрансе рассказали о состоянии Крымского моста после ЧП

Ранее сообщалось, что здесь рухнул пролет

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Движение по Крымскому мосту приостановлено

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В Минтрансе рассказали о состоянии Крымского моста, на котором утром 17 июля произошло чрезвычайное происшествие.

В ведомстве отметили, что со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, но об обрушении пролетов речи не идет.


— Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Обследование состояния моста продолжается, — говорится в сообщении.

О том, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие, утром 17 июля сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

— Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале. — Принимаются меры для восстановления ситуации.

Официальной информации о том, что стало причиной чрезвычайного происшествия, нет. Некоторые телеграм-каналы заявляли, что его причиной стало обрушение пролета.

Обо всем, что известно о ЧП, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Крымский мостЧПСергей АксеновМинтранс
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