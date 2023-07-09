Дорогу смыло вместе с машинами: что происходит в Сочи, где ночью прошел мощный ливень

В ночь на 8 июля метеорологи предупредили о резкой смене погоды в Краснодарском крае, а в Сочи и вовсе объявили штормовое предупреждение. Сегодня утром залповый ливень затопил федеральную трассу в Адлере. По словам очевидцев, сильный дождь шел около 10 минут, трасса моментально стала заливаться, а вода местами доходила человеку почти по пояс. Ливневки не справлялись с большим объемом воды, из-за чего движение в центре Сочи очень затруднилось. Сейчас в Адлере снова идет сильный дождь.