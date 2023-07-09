Дорогу смыло вместе с машинами: что происходит в Сочи, где ночью прошел мощный ливень

В ночь на 8 июля метеорологи предупредили о резкой смене погоды в Краснодарском крае, а в Сочи и вовсе объявили штормовое предупреждение. Сегодня утром залповый ливень затопил федеральную трассу в Адлере. По словам очевидцев, сильный дождь шел около 10 минут, трасса моментально стала заливаться, а вода местами доходила человеку почти по пояс. Ливневки не справлялись с большим объемом воды, из-за чего движение в центре Сочи очень затруднилось. Сейчас в Адлере снова идет сильный дождь.
Также залповый дождь обрушился на Хосту. Он был непродолжительный, но сильный. Например, на улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сейчас оценивается ущерб. Там смыло единственную дорогу, она провалилась, образовался огромный овраг, в который и смыло припаркованные во дворе одного из домов автомобили.
По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, утром подтопило первый этаж многоквартирного четырехэтажного жилого дома по улице Кипарисовой в Хостинском районе. ЮРПСО ЧС России сообщает, что понадобилась эвакуация жителей. Течение воды в дом прекратилось, проводится откачка. 10 человек из дома переселят в пункт временного размещения.
По улице Шоссейной подтопило цокольный этаж, эвакуация людей не требуется. Проводится откачка воды, сообщают спасатели. Мониторинговые группы совершат обход, чтобы оценить ущерб.
По данным мэрии Сочи, выпало около 80 миллиметров осадков, жертв и пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала, общественный транспорт работает в штатном режиме.
— В Хосте работает городской оперативный штаб под руководством главы города Сочи Алексея Копайгородского. Из подвалов домов производится откачка воды. В устранении последствий непогоды задействовано 60 человек личного состава и 15 единиц техники, — говорится в сообщении администрации города.
Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Федеральные дорожники призывают водителей в течение суток 9 и 10 июля воздержаться от поездок по городу в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Кроме того, в Сочи из-за штормового предупреждения запретили купаться в море. На большинстве пляжей подняли красные флаги — в воду заходить опасно. Сегодня и до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Очевидцы уже заметили смерч возле Крымского моста и сняли его на видео.
— Городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды, — говорится в сообщении департамента туризма и курортов Сочи.
Запрет на купание снимут, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм.