Два человека погибли из-за вспышки менингококка на уральском «Озоне»

— Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, — сказали в свердловском Минздраве.



Телеграм-канал Baza сообщает о том, что погибли уже двое сотрудников Ozon — у них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Позднее РИА Новости подтвердили эту информацию в региональном Минздраве.