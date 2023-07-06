Два человека погибли из-за вспышки менингококка на уральском «Озоне»

В Екатеринбурге после вспышки менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon стало известно о смерти
— Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, — сказали в свердловском Минздраве.
Телеграм-канал Baza сообщает о том, что погибли уже двое сотрудников Ozon — у них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Позднее РИА Новости подтвердили эту информацию в региональном Минздраве.
Свердловский Роспотребнадзор заявил о вспышке менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon вчера, 5 июля. По меньшей мере 7 человек заболели, сотрудники ведомства проводят экстренную вакцинацию работников распределительного центра, в очагах заражения проходят противоэпидемические мероприятия. В Ozon рассказали, кто стал разносчиком менингококка — опасной инфекцией заразились подрядчики. Мы узнали у иммунолога, можно ли заразиться, забирая посылку из «Озона».