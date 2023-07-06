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Два человека погибли из-за вспышки менингококка на уральском «Озоне»

В результате вспышки заболели по меньшей мере 7 человек

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Заболели по меньшей мере 7 сотрудников центра

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В Екатеринбурге после вспышки менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon стало известно о смерти 21-летнего парня. В свердловском Минздраве корреспондентам E1.RU подтвердили смерть сотрудника компании, но сообщили, что причины еще устанавливаются.

— Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, — сказали в свердловском Минздраве.

Телеграм-канал Baza сообщает о том, что погибли уже двое сотрудников Ozon — у них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Позднее РИА Новости подтвердили эту информацию в региональном Минздраве.

Свердловский Роспотребнадзор заявил о вспышке менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon вчера, 5 июля. По меньшей мере 7 человек заболели, сотрудники ведомства проводят экстренную вакцинацию работников распределительного центра, в очагах заражения проходят противоэпидемические мероприятия. В Ozon рассказали, кто стал разносчиком менингококка — опасной инфекцией заразились подрядчики. Мы узнали у иммунолога, можно ли заразиться, забирая посылку из «Озона».

Склад OzonМенингококковая инфекцияВспышка менингококкаСмерть
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