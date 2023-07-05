11 человек в Забайкалье заразились паразитами из вяленой медвежатины. Стоит ли рисковать и пробовать дичь?

1
Что случилось?
Жители поселка Куанда в Забайкалье заняли 11 коек в местной больнице. Анамнез один, диагноз тоже — трихинеллез. Заболевание спровоцировали личинки трихинелл — круглых червей, которые обитают в телах плотоядных и всеядных диких животных. Как они прописались в людях? В течение июня все эти 11 человек лакомились вяленым мясом медведя. Червивый гостинец людям принес, по предварительным данным, охотник.
Среди тех, кто попробовал мясо медведя, были двое подростков — 17 и 13 лет.
Все пациенты сейчас находятся в районной больнице. За их здоровьем круглосуточно следят врачи, данные передают в краевую клиническую инфекционную больницу в Чите. По словам и. о. главного врача медицинского учреждения Сергея Лукьянова, всех пострадавших планируют бортом санавиации эвакуировать в столицу Забайкалья, как только позволит погода.
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2
Что говорят специалисты?
По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Минздрава России Александра Лукашева, достаточно соблюдать два правила, чтобы при употреблении дичи минимизировать риск подхватить нежелательных «пассажиров».
— Трихинеллез в наше время достаточно редкое заболевание, появляется оно в том случае, если нарушить два правила: во-первых, мясо должно пройти санитарный контроль перед употреблением в пищу, и, во-вторых, мясо должно быть термически обработано. В случае со вспышкой в поселке Куанда Забайкальского края были грубо нарушены сразу два этих правила, — уточнил он.
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3
От какого животного можно подхватить трихинелл?
Эти паразиты, как уже было сказано, обитают в хищных и всеядных животных: медведях, кабанах, грызунах.
Однако не только дикие животные могут стать переносчиками трихинелл. Домашние свиньи, если они на свободном выпасе, способны съесть что-то, где живут паразиты. Потом паразиты в плохо прожаренном шашлыке попадут в человека.
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4
Какие симптомы у трихинеллеза и чем он опасен?
После попадания в организм человека с кусочком дичи личинки трихинелл развиваются в кишечнике нового носителя: там они освобождаются от оболочек и взрослеют, затем создают новое поколение паразитов, которое в состоянии личинок с лимфой и кровью отправляется в кругосветку по телу.
Оболочки с микроорганизмами оседают в мышцах, из-за чего человек испытывает боль. Помимо этого, могут появиться отеки век и лица, сыпь, повышается температура. У некоторых зараженных при трихинеллезе врачи отмечают жидкий стул, боль в горле при глотании.
Опасны трихинеллы тем, что с кровью могут попасть и в сердце, и в легкие, и в почки. Это провоцирует миокардит, пневмонии, а уже эти заболевания приводят к гибели того, кто попробовал дичь.
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5
Можно ли излечиться от трихинеллеза?
Да, но всё зависит от того, насколько быстро человек обратится к врачу после того, как съел мясо дикого животного. Также на эффективности лечения сказывается количество личинок паразита, которые попали в организм и успели в нем закрепиться.
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6
Как не допустить заражения?
По словам Александра Лукашева, личинки трихинеллы погибают при температуре от 60 градусов тепла. При этом варить или жарить дичь необходимо не меньше двух часов. Холод также страшен для паразитов, однако для этого необходима глубокая заморозка мяса на продолжительное время.
— Один раз проморозить мясо дикого животного в бытовом холодильнике может быть недостаточно, — подчеркнул Александр Лукашев.
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7
Что теперь?
Мясо медведя, которое ели забайкальцы, отправили на экспертизу. Сотрудники следственного управления СКР по Забайкалью начали доследственную проверку. Они намерены найти того, кто угостил 11 человек червивым медведем.
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