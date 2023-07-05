11 человек в Забайкалье заразились паразитами из вяленой медвежатины. Стоит ли рисковать и пробовать дичь?

Жители поселка Куанда в Забайкалье заняли 11 коек в местной больнице. Анамнез один, диагноз тоже — трихинеллез. Заболевание спровоцировали личинки трихинелл — круглых червей, которые обитают в телах плотоядных и всеядных диких животных. Как они прописались в людях? В течение июня все эти 11 человек лакомились вяленым мясом медведя. Червивый гостинец людям принес, по предварительным данным, охотник.

Среди тех, кто попробовал мясо медведя, были двое подростков — 17 и 13 лет.

Все пациенты сейчас находятся в районной больнице. За их здоровьем круглосуточно следят врачи, данные передают в краевую клиническую инфекционную больницу в Чите. По словам и. о. главного врача медицинского учреждения Сергея Лукьянова, всех пострадавших планируют бортом санавиации эвакуировать в столицу Забайкалья, как только позволит погода.