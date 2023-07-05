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Пришлось вскрывать дверь: спасатели нашли тела мужчин в запертых квартирах в Новосибирске

Их обнаружили в Кировском и Дзержинском районах

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Первый вызов на пульт дежурного поступил с улицы Чемской

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В Новосибирске 4 июля в запертых квартирах спасатели обнаружили тела двух местных жителей. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».

Первый вызов на пульт дежурного поступил в 11:20 с улицы Чемской в Кировском районе. Там 74-летний мужчина долгое время не открывает дверь и не отзывается. Спасатели вскрыли квартиру и нашли его без признаков жизни. Труп передали полиции.

Второй вызов поступил в 17:55 с улицы Дениса Давыдова в Дзержинском районе. По данным спасателей, 64-летний мужчина долгое время не выходил на связь. В квартире сотрудники МАСС обнаружили его труп. Тело передали бригаде врачей скорой помощи и родственникам.

Ранее в Новосибирске в запертой квартире обнаружили тело женщины на улице Курганской. Его передали сотрудникам полиции.

МАССНашли тело в квартиреНовосибирск
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