Роспотребнадзор проверит детский лагерь под Новосибирском — детей оттуда вывезли раньше срока

Роспотребнадзор проверит детский лагерь «Зеленая республика» под Новосибирском. Ранее с его территории скорая госпитализировала ребенка с признаками ОРВИ, других детей попросили забрать раньше срока.
— В связи с публикациями в СМИ сведений о досрочном прекращении смены в летнем оздоровительном лагере «Зеленая республика» в городе Новосибирске сообщаем, что специалистами Управления Роспотребнадзора немедленно начато эпидемиологическое расследование по случаю подозрения на инфекционное заболевание у детей и сотрудников лагеря, — сообщили в Роспотребнадзоре региона.
В управлении отметили, что специалисты провели комплекс противоэпидемиологических мероприятий, отобрали для исследования пробы еды, воды и смывов с объектов внешней среды. Ситуация находится на контроле.
О том, что летний лагерь закрыли, стало известно вчера. Как сообщил читатель НГС, дети видели вожатых в масках, а возвращаясь из лагеря, новосибирец заметил машину детской реанимации. В Министерстве здравоохранения региона подтвердили, что одного из детей госпитализировали с признаками ОРВИ. При этом в лагере сообщили, что учреждение закрыли по техническим причинам.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области два ребенка ночью ушли из летнего лагеря. Девочки 14 и 17 лет выходили на связь, но в учреждение не возвращались. Спустя время их нашли сотрудники полиции.