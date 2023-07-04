«Видели машину детской реанимации»: под Новосибирском из лагеря вывезли детей раньше срока. В чем причина?

В детском оздоровительном лагере «Зеленая республика» под Новосибирском родителей попросили забрать детей раньше положенного на два дня. В лагере это объясняют проблемами с коммуникациями, но в тот же день скорая госпитализировала с территории ребенка с признаками ОРВИ.

