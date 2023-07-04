«Видели машину детской реанимации»: под Новосибирском из лагеря вывезли детей раньше срока. В чем причина?

В детском оздоровительном лагере «Зеленая республика» под Новосибирском родителей попросили забрать детей раньше положенного на два дня. В лагере это объясняют проблемами с коммуникациями, но в тот же день скорая госпитализировала с территории ребенка с признаками ОРВИ.
— Нам сказали, что проблемы с водой. Выбило фазу электроснабжения. Позвонили, сказали, чтобы забрали детей срочно. И пришлось забрать детей вчера, должны были отдыхать еще, — объяснил читатель НГС. — Дети видели вожатых в масках, сказали, что где-то карантин. Возвращаясь из лагеря, мы видели машину детской реанимации, которая ехала нам навстречу.
У родителей возник вопрос о перерасчете стоимости путевок за те дни, что дети не отдохнули.
Начальник методического отдела «Все каникулы», в которые входит лагерь, Татьяна Лукавец прокомментировала ситуацию в разговоре с НГС.
— Причину окончания смены раньше срока нам озвучили. Сообщается, что это были технические неполадки в самом лагере с коммуникациями. Лагерь очень старый. По путевкам — у людей было две части, коммерческая и льготная. На момент окончания смен уже была льготная часть. Деньги вернут только тем, кто был полностью по коммерции, — объяснила начальник методического отдела «Все каникулы», в которые входит лагерь, Татьяна Лукавец.
В Минздраве НСО подтвердили, что вчера в лагерь вызывали скорую помощь.
— Симптомы ОРВИ. При жалобах ребенка на самочувствие, в соответствии с порядком действий, сотрудники лагеря вызывают врача. Госпитализировали под наблюдение, — ответили на запрос корреспондента НГС в Минздраве НСО.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области два ребенка ночью ушли из летнего лагеря. Девочек в итоге нашла полиция.