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«Видели машину детской реанимации»: под Новосибирском из лагеря вывезли детей раньше срока. В чем причина?

Родители забрали детей, но не знают, как получить перерасчет

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У родителей возник вопрос о перерасчете стоимости путевок

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В детском оздоровительном лагере «Зеленая республика» под Новосибирском родителей попросили забрать детей раньше положенного на два дня. В лагере это объясняют проблемами с коммуникациями, но в тот же день скорая госпитализировала с территории ребенка с признаками ОРВИ.

— Нам сказали, что проблемы с водой. Выбило фазу электроснабжения. Позвонили, сказали, чтобы забрали детей срочно. И пришлось забрать детей вчера, должны были отдыхать еще, — объяснил читатель НГС. — Дети видели вожатых в масках, сказали, что где-то карантин. Возвращаясь из лагеря, мы видели машину детской реанимации, которая ехала нам навстречу.

У родителей возник вопрос о перерасчете стоимости путевок за те дни, что дети не отдохнули.

Начальник методического отдела «Все каникулы», в которые входит лагерь, Татьяна Лукавец прокомментировала ситуацию в разговоре с НГС.

— Причину окончания смены раньше срока нам озвучили. Сообщается, что это были технические неполадки в самом лагере с коммуникациями. Лагерь очень старый. По путевкам — у людей было две части, коммерческая и льготная. На момент окончания смен уже была льготная часть. Деньги вернут только тем, кто был полностью по коммерции, — объяснила начальник методического отдела «Все каникулы», в которые входит лагерь, Татьяна Лукавец.

В Минздраве НСО подтвердили, что вчера в лагерь вызывали скорую помощь.

— Симптомы ОРВИ. При жалобах ребенка на самочувствие, в соответствии с порядком действий, сотрудники лагеря вызывают врача. Госпитализировали под наблюдение, — ответили на запрос корреспондента НГС в Минздраве НСО.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области два ребенка ночью ушли из летнего лагеря. Девочек в итоге нашла полиция.

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