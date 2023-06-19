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Пассажир закурил электронную сигарету в самолете из Москвы: в Толмачево его встретила полиция

На мужчину составили административный протокол, ему придется заплатить штраф

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Полицейские вывели нарушителя из салона самолета

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Пассажир рейса Москва — Новосибирск закурил на борту самолета электронную сигарету. За это он получил штраф.

Представитель авиакомпании обратился в отдел МВД России в аэропорту Толмачево.

— На борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Новосибирск, пассажир нарушил правила безопасного поведения во время полета. Прибывшие на борт самолета сотрудники транспортной полиции установили, что 26-летний житель города Ярославля во время перелета курил в туалетной комнате лайнера электронную сигарету, — сообщили 19 июня в Управлении на транспорте МВД РФ по СФО.

На мужчину составили протокол за нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и объектах (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). Как уточнили в УТ МВД, за нарушение положен штраф от 500 до 1000 рублей.

Ранее НГС писал о пассажире, который ударил стюардессу и матерился на борту самолета. Задержание попало на видео.

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ТолмачевоКурение в самолетеШтрафПолиция
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