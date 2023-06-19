Пассажир закурил электронную сигарету в самолете из Москвы: в Толмачево его встретила полиция

Пассажир рейса Москва — Новосибирск закурил на борту самолета электронную сигарету. За это он получил штраф.
Представитель авиакомпании обратился в отдел МВД России в аэропорту Толмачево.
— На борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Новосибирск, пассажир нарушил правила безопасного поведения во время полета. Прибывшие на борт самолета сотрудники транспортной полиции установили, что
На мужчину составили протокол за нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и объектах (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). Как уточнили в УТ МВД, за нарушение положен штраф от 500 до 1000 рублей.
Ранее НГС писал о пассажире, который ударил стюардессу и матерился на борту самолета. Задержание попало на видео.