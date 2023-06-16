«Ужасная трагедия, акула растерзала человека». Как трагедия в Египте отразилась на продажах туров

Сразу же после страшной новости о гибели российского туриста в Египте турецкие медиа стали говорить, что это повлияет на заполняемость отелей в стране. Они высказывают предположения, что по соображениям безопасности люди будут отказываться от путевок на Красное море или же предпочитать другие направления для отдыха.



— У нас возросло количество бронирований на этой неделе, но не могу сказать, что там много русских туристов. По фамилиям тех, кто резервирует номера, мы видим, что это гости из стран Европы, Ирана, арабы и много местных туристов, потому что приближается Курбан-байрам и длинные каникулы — девять дней, — объяснил один из турецких отельеров.

