«Ужасная трагедия, акула растерзала человека». Как трагедия в Египте отразилась на продажах туров

8 июня произошло страшное — на российского туриста в Египте напала акула. Хищник разорвал молодого человека на куски на глазах у остальных отдыхающих. Напомним, погибший — уроженец Архангельской области, живший в Подмосковье. По данным генконсула РФ в Хургаде Виктора Воропаева, мужчина не был туристом. В одном тексте мы собрали всё, что официально известно о нем и произошедшей трагедии.
Сразу же после страшной новости о гибели российского туриста в Египте турецкие медиа стали говорить, что это повлияет на заполняемость отелей в стране. Они высказывают предположения, что по соображениям безопасности люди будут отказываться от путевок на Красное море или же предпочитать другие направления для отдыха.
— У нас возросло количество бронирований на этой неделе, но не могу сказать, что там много русских туристов. По фамилиям тех, кто резервирует номера, мы видим, что это гости из стран Европы, Ирана, арабы и много местных туристов, потому что приближается Курбан-байрам и длинные каникулы — девять дней, — объяснил один из турецких отельеров.
— Да, это очень ужасная трагедия, акула растерзала человека. Возможно, россияне теперь будут больше смотреть в сторону Антальи, наши пляжи безопасны, и многие имеют голубой флаг. Самое большое, что может случиться в Средиземном море, это вы соприкоснетесь с медузой, но от этого никто не умирал. Да и там, где отельные пляжи, обычно медуз нет. Так что пусть русские туристы приезжают к нам, в Анталью, — добавил другой управляющий отелем.
Турецкие отельеры допускают возможность, что из-за ЧП в Красном море часть отдыхающих может изменить планы и вместо Красного провести отпуск на Средиземном море. До этого эксперты объясняли, почему поток российских туристов в Турцию сократился.
Есть ли акулы в Турции?
Мы узнали, обитают ли акулы в морях, омывающих Турцию, в том числе и в районах популярных у россиян курортов. Сейчас в Средиземном море водится 47 видов акул, которых называют местными, потому что они появились на свет и выросли в этих водах, здесь же и размножаются. Есть среди них и опасные, например песчаная тигровая и большая белая акула, которая достигает 6 метров в длину и может весить до 300 килограммов.
Также в Средиземном море встречаются синяя и медная акула, акула-молот. Многие дайверы в Турции говорят, что зубастые хищницы, которые попадались на их пути, проплывают мимо них и не нападают, поэтому совершенно безобидны.
Акулы в Египте активничают
В Российском союзе туриндустрии MSK1.RU подтвердили, что спрос на путевки в Египет не уменьшился после кровавой трагедии. Вице-президент союза Юрий Барзыкин подчеркнул, что на частоту поездок за границу влияют другие факторы.
— После трагедии спрос на путевки в Египет практически не изменился. Трагедия случилась с релокантом, и надо вспомнить о том, что в прошлом году австрийка и еще одна женщина подверглись нападению акул. Но напрямую это никак не повлияло на турпоездки россиян. Продажи как шли, так и идут, — пояснил эксперт. — Египет по-прежнему остается в пятерке стран, куда продается больше всего путевок в нашей стране. На спрос у россиян влияют основные факторы: цена, качество и регулярное авиасообщение. Этот случай потряс всех, но тем не менее жизнь идет дальше.
Напомним, после трагедии все пляжи Хургады закрыли, а российские дипломаты просят туристов быть аккуратнее. В Генеральном консульстве выпустили официальное предупреждение для всех граждан РФ, находящихся на отдыхе в Египте.
Местные власти отказались выдавать тело погибшего из-за того, что эксперты до сих пор не могут провести необходимые исследования. Опознать Владимира Попова также практически невозможно: половину останков 23-летнего молодого человека вытащили из акулы, вторую рыбаки выловили из Красного моря.