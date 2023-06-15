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Репортаж

Трагедия в «Лягушатах». Что происходит в сауне, где во время детского праздника утонул мальчик, — репортаж

Здание оформлено как частный дом, при этом внутри есть бассейны и водные горки

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Бассейн, где нашли погибшего ребенка

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Вечером 14 июня в сауне «Майами БиС» на Никитина погиб 10-летний мальчик. Ребенок пришел на день рождения друга, на праздновании было двое взрослых. В какой-то момент они обнаружили школьника в чаше бассейна без признаков жизни. Выяснилось, что это второй подобный случай в этой сауне. НГС побывал в номере, где произошла трагедия, и собрал всё, что о ней известно.

«Майами БиС» стоит на Никитина в окружении частных домов, старенькой двухэтажки и автосервиса. Причудливое здание сауны будто строили в несколько этапов: часть дома построена из кирпича, к нему пристроена более современная часть, обшитая пластиковыми панелями. По документам это частный дом, помещения которого сдают в аренду. Судя по отзывам на 2ГИС, место достаточно популярное, а средняя оценка пользователей — 3,7.

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Директор бассейна показывает, где случилась трагедия

Видео: Маша Вьюн

Номер, где утонул мальчик, называется «Лягушата» и похож скорее на целый аквапарк, чем на сауну. Большой двухуровневый бассейн, две водяные горки, подвесные лестницы и гейзеры, а также игровая зона с аэрохоккеем, аттракцион «Веселый бычок» и мини-футбол. Для взрослых есть банкетный зал с шестом, кухня и отдельный вход с шашлычной зоной.

«Майами БиС» на Никитина работает около <nobr class="_">10 лет</nobr>

«Майами БиС» на Никитина работает около 10 лет

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На следующий день после происшествия сауна продолжает работать, в «Лягушатах» сотрудники делают уборку.

— На входе мы всё объясняем по журналу техники безопасности. Говорим про глубину, как себя вести: чтобы не поскользнулись, ходили в тапочках, следили за детьми, не оставляли их, — перечисляет Ирина Чагина, которая представляется руководителем сауны. — Мы предлагаем плавательные средства, жилеты, но большинство гостей говорит, что дети умеют плавать. Постоянно говорим, чтобы не оставляли детей. А тут, может, дело случая: покушал, пошел плавать, подавился... Там была рвотная масса в воде. Мы тоже будем ждать разбирательства, узнавать. Естественно, все переживаем, в шоке. Со всеми родителями сразу работаем, чтобы они детей не оставляли.

В номере висят предупреждения об опасности

В номере висят предупреждения об опасности

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В номере действительно висит несколько объявлений, на которых указано, что в бассейне нельзя оставлять детей без присмотра. Правила пользования водными горками есть и у самого бассейна: «спуск с горки только по одному», «запрещается катание гражданам в состоянии алкогольного опьянения», «за детей младшего возраста несут ответственность родители» и другие.

К 11 часам к сауне подъезжает следователь и растерянно ищет понятых: на улице немноголюдно. Ближайший к комплексу «Майами БиС» дом — двухэтажка на Никитина, 98. Она стоит практически вплотную к сауне, во дворе — брошенные машины и старое кресло.

— Меня вчера дома не было, не знаю. Там часто люди, шумно, но не мешают. Они музыку слушают, но никто из соседей не жалуется, — говорит одна из жительниц дома.

Жители соседних домов говорят, что сауна не доставляет неудобств

Жители соседних домов говорят, что сауна не доставляет неудобств

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В автосервисе S-service, который стоит напротив «Майами БиС», говорят, что вчера видели карету скорой помощи около сауны, примерно в 18 часов.

— Это уже второй случай тут. Вообще сауна не мешает, она уже лет 10 тут, они сами ее строили, — вспоминает один из сотрудников сервиса.

Самого собственника сауны зовут Геннадий, говорит Галина, жительница частного дома недалеко от сауны. Геннадия она описывает как «мужика порядочного и делового». По словам Галины, сначала сауна была меньше, а около 3 лет назад к ней пристроили еще часть.

— По документам он числится частником. Купил, застроился. Вообще деловой парень, ему лет 50. Он строго ведет себя, не безобразничает, порядочный, хороший мужик, вежливый, зацементировал соседу дорогу. Живут да живут спокойно, у нас вообще улица спокойная, все пожилые. Только когда салюты в сауне запускают, слышно, — рассуждает Галина.

Судя по всему, речь идет про Геннадия Бакунова — индивидуального предпринимателя, на которого зарегистрированы товарные знаки «Майами БиС». Он также числится соучредителем ООО «Абвик-БИС» вместе с Денисом Геннадьевичем и Павлом Геннадьевичем Бакуновыми — компания занимается управлением недвижимостью. «Абвик-БИС» зарегистрирован в частном доме на Пролетарской, 122 — это соседний дом от филиала «Майами БиС» на Пролетарской, 126. По данным «Контур.Фокуса», выручка «Абвик-БИС» на конец 2022 года — 3 миллиона, чистая прибыль — 2,9 миллиона рублей.

Шашлычная зона номера «Лягушата»

Шашлычная зона номера «Лягушата»

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Что говорят официально

Следователи уже начали проверку по факту гибели ребенка: осмотрели место происшествия, опросили участников, назначили судебную экспертизу.

— Вечером 14 июня 2023 года компания взрослых с детьми находилась в одной из саун, расположенной в Октябрьском районе города Новосибирска. В какой-то момент 10-летний ребенок был обнаружен взрослыми без признаков жизни в чаше бассейна, — прокомментировали в региональном СК.

Проверку организовала и городская прокуратура: утром на место выезжал и. о. зампрокурора района Дмитрий Константинов.

— В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура оценит, насколько безопасны были оказываемые услуги и исполнялись ли обязанности по охране жизни и здоровья ребенка.

В 2021 году в этой же сауне уже тонул ребенок. Тогда большая компания отмечала в одном из номеров день рождения. Спустя какое-то время взрослые обнаружили, что мальчик утонул.

— Мы были в соседнем номере, когда наши родственники услышали крики, вопли матери, и побежали на улицу смотреть, что случилось. Оказалось, маленький мальчик захлебнулся. После этого в той компании началась драка. Ну или просто они кричали друг на друга, — рассказывал НГС очевидец.

Тогда следователи тоже проводили проверку, но о ее результатах не сообщили.

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