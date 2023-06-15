Трагедия в «Лягушатах». Что происходит в сауне, где во время детского праздника утонул мальчик, — репортаж

К 11 часам к сауне подъезжает следователь и растерянно ищет понятых: на улице немноголюдно. Ближайший к комплексу «Майами БиС» дом — двухэтажка на Никитина, 98. Она стоит практически вплотную к сауне, во дворе — брошенные машины и старое кресло.

— Меня вчера дома не было, не знаю. Там часто люди, шумно, но не мешают. Они музыку слушают, но никто из соседей не жалуется, — говорит одна из жительниц дома.