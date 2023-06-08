Украинские хакеры слили данные покупателей Gloria Jeans, «Леруа Мерлен» и «Ашана»

Хакеры похитили и опубликовали данные миллионов пользователей, зарегистрированных в партнерских программах крупных компаний: Gloria Jeans, «Ашан», «Леруа Мерлен» и других. В частности, сегодня компания Gloria Jeans подтвердила, что с ее сайта похитили данные более трех миллионов пользователей. Как отметил представитель компании в комментарии ТАСС, хакеры, скорее всего, сделали это во время технических работ. Судя по опубликованным документам, похищенная информация актуальна на май 2023 года. В Gloria Jeans пообещали усилить защитные меры.