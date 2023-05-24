«У нас на глазах сегодня сбили девушку»: водитель стал очевидцем жесткого ДТП на Сибиряков-Гвардейцев — видео с регистратора

Днем 23 мая в Кировском районе автомобиль Subaru Traviq сбил девушку. Авария попала на камеру видеорегистратора читателя НГС — он поделился видео с редакцией.
По его словам, ДТП произошло на перекрестке Беловежской и площади Сибиряков-Гвардейцев. На записи с камеры видно, что девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. От удара пострадавшая упала на землю. Водитель Subaru остановился и вышел из машины, судя по видеозаписи, он пытался что-то сказать девушке.
— У нас на глазах сегодня сбили девушку. Скорую и ДПС вызвали, уехали после прибытия скорой. Может, пострадавшей девушке пригодится запись с видеорегистратора, — рассказал очевидец НГС.
НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирска.
В начале мая в Новосибирске мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Немировича-Данченко. После столкновения мотоцикл загорелся, но его успели потушить до приезда пожарных.