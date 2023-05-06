Квартира загорелась в жилом доме в Пашино — погибли двое

Вечером 6 мая в Новосибирске произошел пожар в микрорайоне Пашино. Как сообщил НГС местный житель Евгений, огонь заметили в квартире на третьем этаже в доме
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, в квартире горели матрас и домашние вещи. В результате происшествия есть погибшие.
— Сотрудники МЧС России из подъезда эвакуировали 6 человек, из них при помощи спасательных устройств 3 человека, — сообщили в ведомстве. — Двое погибших, мужчина и женщина.
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило специалистам в 18:32. Ликвидировать открытое горение удалось в 19:04.
В городе Татарске Новосибирской области во время пожара погибла