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Квартира загорелась в жилом доме в Пашино — погибли двое

Инцидент произошел на улице Новоуральской

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Во время пожара погибли мужчина и женщина

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Вечером 6 мая в Новосибирске произошел пожар в микрорайоне Пашино. Как сообщил НГС местный житель Евгений, огонь заметили в квартире на третьем этаже в доме № 27а на улице Новоуральской. На месте происшествия находились пожарные машины, полиция и скорая помощь.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, в квартире горели матрас и домашние вещи. В результате происшествия есть погибшие.

— Сотрудники МЧС России из подъезда эвакуировали 6 человек, из них при помощи спасательных устройств 3 человека, — сообщили в ведомстве. — Двое погибших, мужчина и женщина.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило специалистам в 18:32. Ликвидировать открытое горение удалось в 19:04.

В городе Татарске Новосибирской области во время пожара погибла 8-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело.

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