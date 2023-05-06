Машину Захара Прилепина взорвали. Он ранен, его водитель погиб

О травмах Прилепина поступает противоречивая информация. Источник РБК сообщил, что писатель тяжело ранен, источник ТАСС добавил, что находится в сознании. Пресс-служба Прилепина сообщила, что он «в порядке». Однако блогер Анатолий Шарий, друг Прилепина, также пишет о тяжелых ранениях.