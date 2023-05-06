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СрочноВзорвали машину Захара Прилепина
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Спецоперация на Украине

Машину Захара Прилепина взорвали. Он ранен, его водитель погиб

В последний год писатель прославился как ярый сторонник спецоперации

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Прилепин ведет телеграм-канал ярких патриотических взглядов, на него подписаны более 300 тысяч человек

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Днем 6 мая машину Захара Прилепина взорвали.

Писатель находился в деревне под Нижним Новгородом. По данным Baza, была подорвана Audi Q7, Прилепин выжил, его водитель погиб.

О травмах Прилепина поступает противоречивая информация. Источник РБК сообщил, что писатель тяжело ранен, источник ТАСС добавил, что находится в сознании. Пресс-служба Прилепина сообщила, что он «в порядке». Однако блогер Анатолий Шарий, друг Прилепина, также пишет о тяжелых ранениях.

— Прилепин ранен тяжело. Там борьба за жизнь идет. Предварительно — травматическая ампутация, но уточняют. Мина [была] заложена под капот, воронка — полтора метра, — написал Шарий в телеграм-канале.

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