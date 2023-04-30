Мать в панике звала на помощь: история годовалой Василисы, которая умерла в больнице

В Самаре следователи разбираются в обстоятельствах смерти годовалой девочки. Василиса умерла в больнице, а родственники до сих пор точно не знают, какая болезнь унесла жизнь их малышки. При каких обстоятельствах скончалась Василиса? Какие у нее были симптомы? И что говорят врачи? Смотрите видеосюжет наших коллег из 63.RU, который опубликован чуть выше.