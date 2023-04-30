Мать в панике звала на помощь: история годовалой Василисы, которая умерла в больнице

В Самаре следователи разбираются в обстоятельствах смерти годовалой девочки. Василиса умерла в больнице, а родственники до сих пор точно не знают, какая болезнь унесла жизнь их малышки. При каких обстоятельствах скончалась Василиса? Какие у нее были симптомы? И что говорят врачи? Смотрите видеосюжет наших коллег из 63.RU, который опубликован чуть выше.
У девочки с рождения были проблемы со здоровьем. Когда в очередной раз она с мамой легла в больницу, медики назначили уже привычную процедуру. Но что-то пошло не так. Василису начало рвать кровью. Врачи забрали ее в реанимацию, но спасти не смогли.
Родные очень тяжело переживают смерть Василисы. По мнению ее бабушки Елены Кондрашовой, у нее были все шансы на жизнь.
— С ее диагнозами можно было долго жить — лекарства есть. А в больницах не лежат здоровые дети. Там лежат только с проблемами и патологиями. Но это не значит, что для них нужно кладбище копать, — считает Елена Кондрашова.
Наши коллеги публиковали подробную статью о гибели Василисы. В ситуации сейчас разбираются представители Министерства здравоохранения.
— По этому случаю министерство и лечебное учреждение проводят проверку. Будут изучены вопросы оказания медицинской помощи ребенку. Все случаи смерти детей в стационарах разбираются на комиссии лечебного учреждения, — сообщили в ведомстве.