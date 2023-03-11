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Водителя выкинуло из машины и придавило: появились подробности ночной смертельной аварии

23-летний мужчина умер после госпитализации

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Автомобиль перевернулся

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Водитель Honda Fit, которая перевернулась сегодня, 11 марта, в пять утра, погиб после госпитализации. Как рассказали в ГИБДД, автомобиль врезался в снежный вал.

— Водитель, управляя автомобилем Honda Fit, двигался по улице Большевистская, со стороны улицы Водопроводная в сторону Бугринского моста, и в пути следования, напротив дома 52 по улице Большевистская, совершил наезд на препятствие, после чего опрокинулся, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Когда автомобиль переворачивался, водителя выкинуло из салона и придавило падающей машиной. В тяжелом состоянии 23-летний парень был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался. По факту ДТП проводят расследование.

Вечером 10 марта в Ленинском районе Новосибирска водитель большегруза насмерть сбил мужчину. Как пояснили в отделе пропаганды городской ГИБДД, личность погибшего устанавливается.

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